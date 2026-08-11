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Киноафиша Статьи Таргариенов уже не спасти: чем закончился 3 сезон «Дома дракона» — крови и смертей было много

Таргариенов уже не спасти: чем закончился 3 сезон «Дома дракона» — крови и смертей было много

11 августа 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Теперь ждать продолжение будет еще сложнее.

Третий сезон «Дома дракона» наконец добрался до той точки, к которой всё шло с самого начала. Таргариены окончательно перестали делать вид, что ещё способны договориться, а финальная битва показала: дальше будет только хуже.

Осторожно: дальше спойлеры к финалу 3 сезона.

Эйгон вернулся — и это всё меняет

Главный сюрприз финала связан с Эйгоном. Все уже привыкли считать его практически выбывшим из игры, но принц оказывается жив и возвращается вместе с Солнечным Огнём. Более того, теперь он готов объединиться с Эймондом и снова бороться за Железный трон.

А вот положение Рейниры становится всё опаснее. Она окончательно теряет терпение, приказывает убить Верховного септона, а попытка доказать народу своё право на трон заканчивается совсем не так, как ей хотелось. Похоже, королева всё сильнее превращается в ту правительницу, которой сама когда-то боялась стать.

Битва при Тамблтоне превращается в кошмар

Самая масштабная часть финала — сражение при Тамблтоне. Деймон и его союзники атакуют город, но ситуация выходит из-под контроля после предательства Ульфа Белого.

Дракон становится оружием, которое уже невозможно остановить. В результате гибнут Ормунд Хайтауэр и Родерик Дастин, а сам Тамблтон оказывается охвачен огнём. Деймон, увидев последствия бойни, буквально замирает перед происходящим.

А Хелейна погибает совсем не так

Кадр из сериала «Дом дракона»

Пожалуй, самая трагичная смерть финала — Хелейны Таргариен. Оказавшись пленницей Рейниры и окончательно потеряв надежду на свободу, она выбрасывается из окна Красного замка.

Особенно жутко то, что её смерть словно была предсказана заранее. На гобелене Хелейны Рейнира изображена среди крови и огня — и теперь этот образ становится тревожным намёком на то, что ждёт саму королеву.

Что теперь?

Финал оставил героев буквально на пороге последней войны. У Рейниры пока есть преимущество, но её решения уже начинают разрушать собственный лагерь. Ульф предал Чёрных, отношения с Корлисом и другими союзниками испорчены, а Мисария после изгнания остаётся крайне опасной фигурой.

И самое интересное — Эйгон и Эймонд снова оказываются на одной стороне. После всего, что они сделали друг с другом, это выглядит почти невероятно.

Но именно поэтому четвёртый сезон обещает быть самым жестоким. Война Таргариенов больше не похожа на борьбу двух сторон за трон. Теперь это история о том, как одна семья уничтожает сама себя. И, кажется, самое страшное ещё впереди.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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