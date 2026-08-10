Еще до выхода «Хрустального» за границей показали очень похожий сериал: у проекта рейтинг 6,9 и очень похожий сюжет

В России о нем мало кто слышал.

Российский «Хрустальный» запомнился зрителям своей тяжёлой атмосферой, напряжённым расследованием и непростой историей главного героя в исполнении Антона Васильева. Сериал получил статус заметного отечественного детектива, рейтинг 8,3 и нашёл свою аудиторию.

Похожий проект существует и за рубежом — причём по настроению «Вершина озера» тоже далека от лёгкого криминального сериала. Но «западный» «Хрустальный» остался практически незамеченным для российских зрителей (рейтинг 6,9).

Сюжет

В центре истории оказывается 12-летняя Туи — беременная девочка, которая пытается свести счёты с жизнью, прыгнув в озеро. Её удаётся спасти, после чего полиция начинает расследовать возможное насилие над ребёнком.

Пока следователи пытаются установить личность отца будущего ребёнка, Туи внезапно исчезает. Теперь поиски девочки становятся частью расследования.

Детали

Главная фигура «Вершины озера» — Робин в исполнении Элизабет Мосс. Это не привычный экранный детектив с эффектной «глянцевой» внешностью, а женщина, которая ведёт расследование, одновременно пытаясь справиться с собственными травмами.

У «Вершины озера» и «Хрустального» немало общего: небольшой город, преступления против детей и следователь, которого влечет прошлое. Но если российский сериал постепенно подводит зрителя к личности убийцы, то новозеландская история больше сосредоточена на внутреннем состоянии героини и окружающей её атмосфере.

Место действия тоже играет важную роль. В одном случае это суровый шахтёрский городок, в другом — отдалённые районы Новой Зеландии. В обоих сериалах живописные пейзажи лишь сильнее подчёркивают мрачную сторону происходящего.

При этом российский «Хрустальный» стал заметным телесобытием и активно обсуждался зрителями. «Вершина озера» такой популярности в России не получила, хоть и вышла раньше — возможно, из-за более медленного темпа и смещения акцента с поиска преступника на психологическую драму.

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