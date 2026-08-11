От создателя «Поезда в Пуссан»: этот фильм про зомби 2026 года не уступает «Войне миров Z» 

После «Войны миров Z» кажется, что удивить зрителя фильмами про зомби уже практически невозможно. Но этот корейский хоррор неожиданно заставляет снова поверить в жанр — и, похоже, у него есть всё необходимое, чтобы держать в напряжении до самых титров.

Зомби снова могут быть страшными

После «Войны миров Z» найти действительно увлекательную историю про нашествие живых мертвецов оказалось не так просто. Кажется, что жанр уже успел перебрать практически все возможные варианты: от медленных зомби до стремительных заражённых, от камерных историй до масштабных апокалипсисов.

Поэтому от «Колонии» легко было ожидать очередной фильм по знакомой схеме. Но корейские авторы, похоже, решили сделать ставку не только на количество монстров, но и на динамику.

Здесь действительно есть напряжение

Судя по отзывам зрителей, создатели явно не собирались превращать фильм в спокойную прогулку по постапокалиптическому миру. На экране постоянно происходит что-то опасное, а герои оказываются в ситуации, где расслабляться просто нельзя.

И это особенно важно для такого жанра. Хороший зомби-хоррор должен заставлять зрителя хотя бы иногда думать: «А вот сейчас я бы точно не хотел оказаться на их месте».

Корейский кинематограф вообще умеет совмещать жестокость, триллер и человеческую драму, поэтому от «Колонии» можно было ждать интересного сочетания. И, судя по первым впечатлениям, ожидания себя оправдали.

Не просто очередные зомби

Самое приятное — фильм не выглядит попыткой просто повторить уже знакомые хиты. У него есть собственная атмосфера, мрачный визуальный стиль и ощущение постоянной угрозы.

Да, это всё ещё история о людях, которым приходится выживать среди опасных заражённых. Но именно подача может стать главным преимуществом картины.

«Колония» вышла в кинотеатрах 18 июня и вполне может понравиться тем, кто давно искал нормальный зомби-хоррор без ощущения дежавю. Иногда для хорошего фильма про конец света нужно совсем немного: страшные монстры, герои, за которых хочется переживать, и режиссёр, который умеет держать темп.

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