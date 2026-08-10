89 000 человек добавили в «буду смотреть»: раскрыта главная премьера 2026 года — и это не «Дюна 3»

2026 год уже успел подарить зрителям немало громких кинопремьер, но одна из самых ожидаемых картин пока остаётся впереди. Интерес к ней настолько велик, что десятки тысяч пользователей уже добавили фильм в список будущих просмотров.

При этом главным событием года неожиданно называют не третью «Дюну», хотя и её поклонники ждут с большим интересом. Речь идёт о проекте Marvel, который уже привлёк к себе огромное внимание ещё до выхода.

Премьеры в декабре

Декабрь обещает стать одним из самых жарких месяцев для любителей большого кино. На экраны почти одновременно выйдут две премьеры, вокруг которых уже сейчас заметно растёт интерес: «Дюна 3» и «Мстители: Доктор Дум». Обе картины претендуют на статус главного блокбастера сезона, поэтому сравнивать их начинают ещё до выхода.

Показательным здесь может оказаться интерес зрителей на «Кинопоиске». На данный момент «Мстители: Доктор Дум» добавили в список «Буду смотреть» около 89 тысяч пользователей. У «Дюны 3» этот показатель почти вдвое ниже — около 44 тысяч.

Разрыв довольно заметный, особенно если учитывать, насколько популярна франшиза «Дюна». Конечно, речь пока идёт только об интересе пользователей, а не о будущих кассовых сборах: после премьеры ситуация вполне может измениться.

Но уже сейчас цифры дают повод предположить, что у Marvel есть серьёзное преимущество в гонке за внимание зрителей. Если нынешняя динамика сохранится, именно «Мстители: Доктор Дум» могут стать главным претендентом на лидерство в декабрьском прокате.

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