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Киноафиша Статьи 89 000 человек добавили в «буду смотреть»: раскрыта главная премьера 2026 года — и это не «Дюна 3»

89 000 человек добавили в «буду смотреть»: раскрыта главная премьера 2026 года — и это не «Дюна 3»

10 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Дюна 3»

Все можно понять по статистике ожиданий.

2026 год уже успел подарить зрителям немало громких кинопремьер, но одна из самых ожидаемых картин пока остаётся впереди. Интерес к ней настолько велик, что десятки тысяч пользователей уже добавили фильм в список будущих просмотров.

При этом главным событием года неожиданно называют не третью «Дюну», хотя и её поклонники ждут с большим интересом. Речь идёт о проекте Marvel, который уже привлёк к себе огромное внимание ещё до выхода.

Премьеры в декабре

Декабрь обещает стать одним из самых жарких месяцев для любителей большого кино. На экраны почти одновременно выйдут две премьеры, вокруг которых уже сейчас заметно растёт интерес: «Дюна 3» и «Мстители: Доктор Дум». Обе картины претендуют на статус главного блокбастера сезона, поэтому сравнивать их начинают ещё до выхода.

Кадр из фильма «Мстители: Доктор Дум»

Показательным здесь может оказаться интерес зрителей на «Кинопоиске». На данный момент «Мстители: Доктор Дум» добавили в список «Буду смотреть» около 89 тысяч пользователей. У «Дюны 3» этот показатель почти вдвое ниже — около 44 тысяч.

Разрыв довольно заметный, особенно если учитывать, насколько популярна франшиза «Дюна». Конечно, речь пока идёт только об интересе пользователей, а не о будущих кассовых сборах: после премьеры ситуация вполне может измениться.

Но уже сейчас цифры дают повод предположить, что у Marvel есть серьёзное преимущество в гонке за внимание зрителей. Если нынешняя динамика сохранится, именно «Мстители: Доктор Дум» могут стать главным претендентом на лидерство в декабрьском прокате.

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Фото: Кадры из фильмов «Дюна 3» (2026), «Мстители: Доктор Дум» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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