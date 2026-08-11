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Киноафиша Статьи Фома, безусловно, красавчик, но у Паламарчука есть и другие роли: выбрала 3 лучших сериала с актером

Фома, безусловно, красавчик, но у Паламарчука есть и другие роли: выбрала 3 лучших сериала с актером

11 августа 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

Стоит добавить их в список «обязательны к просмотру».

Есть актёры, которым достаточно появиться в кадре, чтобы сразу стало понятно: сейчас начнётся расследование. Дмитрий Паламарчук как раз из таких. За годы работы он успел сыграть и опасного антигероя, и бывшего бойца СОБРа, и следователя, который охотится на серийного убийцу.

Мы выбрали три роли, которые особенно хорошо показывают разные стороны актёрского таланта Паламарчука.

«Невский» — роль, которая стала визитной карточкой

Начать, конечно, стоит с «Невского». Паламарчук сыграл персонажа по прозвищу Фома — одного из самых ярких персонажей сериала.

На первый взгляд перед нами типичный жёсткий антигерой. Но актёр быстро превращает его в гораздо более сложного человека. Фома может быть опасным и бескомпромиссным, но при этом способен на дружбу, верность и настоящие чувства.

Именно эта неоднозначность сделала героя любимцем зрителей, а самого Паламарчука окончательно закрепила в статусе звезды российского детектива.

«Ронин» — не только погони и драки

Кадр из сериала «Ронин»

В сериале «Ронин» актёр предстал в образе Ивана Доронина — бывшего бойца петербургского СОБРа, который после трагедии возвращается в родную сибирскую деревню.

Здесь Паламарчук играет уже не столько сурового профессионала, сколько мужчину, пытающегося заново собрать свою жизнь. Герою приходится разбираться не только с опасностями, но и с собственным прошлым, отношениями с детьми и ответственностью за близких.

Для этой роли актёр серьёзно тренировался, набрал мышечную массу и выполнял большинство трюков самостоятельно. Поэтому экшен выглядит особенно убедительно.

«Число зверя» — совсем другой Паламарчук

А вот в «Числе зверя» актёр снова вернулся к детективному жанру, но его герой получился совершенно другим.

Следователь Алексей Кирсанов оказывается в центре расследования серии жестоких убийств, которые начались ещё в 1984 году. Параллельно самому герою приходится скрываться от криминальной группировки.

Главное отличие Кирсанова от многих прежних персонажей Паламарчука — он не пытается казаться самым крутым человеком в комнате. Это интеллигентный, думающий следователь, который внимательно сопоставляет факты и старается поступать правильно даже тогда, когда обстоятельства давят со всех сторон.

И вот за этим Паламарчуком особенно интересно наблюдать. Похоже, актёр уже давно перерос образ просто сурового мужчины с пистолетом — и «Число зверя» это отлично показывает.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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