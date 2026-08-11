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Антон Васильев блистает не только на НТВ: 3 сериала компании «Среда», где он тоже очень хорош

11 августа 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Хрустальный»

Обратите внимание и на эти проекты.

Если вы знаете Антона Васильева только по НТВшному «Невскому», самое время это исправить. У актёра есть несколько совершенно разных ролей, и некоторые из них позволяют увидеть его с неожиданной стороны.

Причём три проекта объединяет не только Васильев. Все они связаны с продюсерской компанией «Среда» — той самой, которая давно любит мрачные, напряжённые и совсем не проходные истории.

«Хрустальный» — здесь Васильев совсем не похож на привычного героя

Пожалуй, именно с этого сериала стоит начать.

В «Хрустальном» Васильев сыграл следователя Сергея Смирнова — специалиста по поимке маньяков. Герой возвращается в город своего детства, где начинают находить тела детей, и вынужден расследовать преступления, которые болезненно связаны с его собственным прошлым.

Получился тяжёлый психологический детектив, в котором расследование постепенно превращается в путешествие героя по собственным травмам.

И вот здесь особенно хорошо видно, насколько Васильев умеет играть не только суровых полицейских. Его Сергей — человек с очень непростым внутренним миром, и за профессиональной холодностью постоянно чувствуется то, от чего он сам пытается убежать.

«Большая фарма» — теперь ему приходится бороться уже не с преступниками

Совсем другой Васильев — в драме «Большая фарма», которую «Среда» выпустила вместе с Okko. Сюжет строится вокруг учёных, создавших лекарство, способное лечить практически любые заболевания. Но вместе с грандиозным открытием появляются и серьёзные последствия.

Васильев здесь оказывается частью истории, где на кону уже не просто жизнь одного человека. Научное открытие сталкивается с большими деньгами, интересами фармацевтического бизнеса и вопросом о том, что произойдет, если человечество действительно получит лекарство от всех болезней.

И это как раз тот случай, когда интересно смотреть на актёра в совершенно непривычных обстоятельствах.

«Джайв» — и вот такого Васильева вы точно не ожидали

Кадр из сериала «Джайв»

А теперь самое интересное.

В новом сериале «Джайв» Васильев вообще оставляет образ человека с пистолетом и становится тренером по бальным танцам. Его герой Дмитрий Смирнов — легендарный наставник, который решается разрушить сильнейшую пару, чтобы дать шанс талантливому аутсайдеру из киргизского аула.

И дальше начинается уже не просто история о танцах. Здесь будут амбиции, конкуренция, страсть, предательство и борьба за место на пьедестале.

Сам Васильев описал проект как историю о творчестве и отношении человека к профессии. А это уже звучит совсем иначе, чем привычное: «Так, где преступник?»

И, пожалуй, именно поэтому за «Джайвом» хочется следить особенно внимательно. После сурового следователя и мрачного детектива увидеть Антона Васильева на танцевальном паркете — это тот случай, когда кастинг действительно способен заинтриговать одним именем.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Хрустальный»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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