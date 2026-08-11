250 грамм пищи в день — и никакой пахлавы: в «Великолепном веке» не показали, как реально кормили наложниц

В «Великолепном веке» гарем выглядит почти как место, где сладости появляются на столе сами собой. Хюррем и другие героини спокойно пьют кофе, едят лукум и наслаждаются роскошью дворца. Но, если верить историческим сведениям, для большинства наложниц такая жизнь была скорее красивой сказкой.

Почему женщинам не давали есть сколько хочется

Рацион обитательниц гарема строго контролировался. Исследователи утверждают, что обычная наложница получала около 250 граммов пищи, а питаться полагалось дважды в день.

Причина была не только в экономии. От женщин требовали соответствовать определённым представлениям о красоте, поэтому сладости и слишком обильная еда считались нежелательными.

Получается довольно странная картина: двор султана мог позволить себе роскошные продукты, но далеко не каждая женщина имела к ним свободный доступ.

Кому всё-таки доставались сладости

Конечно, в гареме существовала настоящая иерархия. Любимые женщины султана и те, кто занимал более высокое положение, могли рассчитывать на гораздо более разнообразный рацион.

Пахлава, лукум, щербет и другие сладости были доступны прежде всего султану и членам его семьи. Если же наложница привлекала внимание правителя, её питание могли временно улучшить. Отдельные привилегии появлялись и во время беременности.

Именно поэтому привычный нам образ Хюррем с чашечкой кофе и сладостями нельзя автоматически переносить на всех обитательниц дворца.

А султан в это время ел совсем иначе

Разница между столом правителя и рационом обычной наложницы особенно заметна, если посмотреть на пример зимнего ужина османского султана.

В меню могли входить суп из красной чечевицы и булгура с мятой, артишоки в оливковом масле, кёфте, плов, салат, а на десерт — пахлава и турецкий кофе.

После такого списка становится особенно понятно, насколько разной могла быть жизнь людей внутри одного дворца, передает Life. Пока султан выбирал между пловом и пахлавой, обычным женщинам гарема приходилось гораздо строже следить за тем, что окажется у них на тарелке.

И, пожалуй, это одна из тех деталей османской жизни, которую «Великолепный век» предпочёл оставить за кадром.

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