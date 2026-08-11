Обещали 90 серий, а показали только 30: когда выйдет 2 сезон сериала «История его служанки»

Кажется, мы только привыкли получать новые серии «Истории его служанки» несколько раз в неделю, как сериал внезапно остановился на самом интересном месте. 4 августа зрители посмотрели 30-й эпизод — и дальше пока тишина.

Изначально график обещал новые серии практически до конца августа. Но планы изменились: первый блок завершён, а продолжение перенесли на осень 2026 года.

Почему сериал остановился

После 14-й серии «История его служанки» выходила по понедельникам, вторникам и средам. Благодаря такому графику проект довольно быстро добрался до 30-го эпизода, после чего взял паузу.

Переживать из-за отмены точно не стоит. По информации из представленного материала, сериал продолжают снимать, а всего запланировано 90 серий. Следующие 30 эпизодов должны выйти осенью на Иви и Start.

На самом интересном месте

А вот финал первого блока сценаристы явно оставили специально для того, чтобы зрители мучились от любопытства.

Сначала герои расстаются, а затем из кабинета Шереметьева раздаётся выстрел. Кто стрелял и кто оказался целью, зрителям пока не раскрыли.

И это ещё не всё: несколько сюжетных линий тоже оборвались практически посреди истории. Так что теперь остаётся только строить теории и гадать, что случится после возвращения сериала.

Что будет дальше

В новых сериях появятся сразу несколько персонажей, способных серьёзно изменить привычную расстановку сил. В дом Шереметьева войдёт архитектор Аполлинария, а за сердце Юли начнёт бороться её давний знакомый Михаил Смирнов.

Кроме того, Николая ждёт встреча с Муравинским — военным наставником и близким другом.

Точной даты выхода продолжения пока нет: создатели называют только осень 2026 года. Поэтому поклонникам «Истории его служанки» остаётся запастись терпением. Главное — мы точно знаем, что это не финал. Нам просто устроили большую телевизионную паузу именно тогда, когда смотреть стало особенно интересно.

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