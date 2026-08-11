Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Обещали 90 серий, а показали только 30: когда выйдет 2 сезон сериала «История его служанки»

Обещали 90 серий, а показали только 30: когда выйдет 2 сезон сериала «История его служанки»

11 августа 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Главный сериальный хит этого лета неожиданно взял паузу.

Кажется, мы только привыкли получать новые серии «Истории его служанки» несколько раз в неделю, как сериал внезапно остановился на самом интересном месте. 4 августа зрители посмотрели 30-й эпизод — и дальше пока тишина.

Изначально график обещал новые серии практически до конца августа. Но планы изменились: первый блок завершён, а продолжение перенесли на осень 2026 года.

Почему сериал остановился

После 14-й серии «История его служанки» выходила по понедельникам, вторникам и средам. Благодаря такому графику проект довольно быстро добрался до 30-го эпизода, после чего взял паузу.

Переживать из-за отмены точно не стоит. По информации из представленного материала, сериал продолжают снимать, а всего запланировано 90 серий. Следующие 30 эпизодов должны выйти осенью на Иви и Start.

На самом интересном месте

А вот финал первого блока сценаристы явно оставили специально для того, чтобы зрители мучились от любопытства.

Сначала герои расстаются, а затем из кабинета Шереметьева раздаётся выстрел. Кто стрелял и кто оказался целью, зрителям пока не раскрыли.

И это ещё не всё: несколько сюжетных линий тоже оборвались практически посреди истории. Так что теперь остаётся только строить теории и гадать, что случится после возвращения сериала.

Что будет дальше

В новых сериях появятся сразу несколько персонажей, способных серьёзно изменить привычную расстановку сил. В дом Шереметьева войдёт архитектор Аполлинария, а за сердце Юли начнёт бороться её давний знакомый Михаил Смирнов.

Кроме того, Николая ждёт встреча с Муравинским — военным наставником и близким другом.

Точной даты выхода продолжения пока нет: создатели называют только осень 2026 года. Поэтому поклонникам «Истории его служанки» остаётся запастись терпением. Главное — мы точно знаем, что это не финал. Нам просто устроили большую телевизионную паузу именно тогда, когда смотреть стало особенно интересно.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Только 15% людей проходят этот тест с первого раза: справитесь — значит у вас IQ минимум 115 баллов и вы очень умны Читать дальше 15 августа 2026
Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Лучшая версия Шерлока Холмса на экране — не сериалы с Камбербэтчем или Ливановым, а этот мультик: «Недооцененный алмаз» Читать дальше 15 августа 2026
Жду не только «Первый отдел», но и эту медицинскую драму: новинку для НТВ снял Егор Бероев Жду не только «Первый отдел», но и эту медицинскую драму: новинку для НТВ снял Егор Бероев Читать дальше 15 августа 2026
ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» ТВ-3 сделал ставку на 3 сезон «Кордона» с Рыковым и прогадал: «Лучше бы какой-то новый сериал придумали» Читать дальше 14 августа 2026
ИИ вычислил лучших мужчин-детективов из российских сериалов: этот майор обставил Семенова и Брагина с НТВ ИИ вычислил лучших мужчин-детективов из российских сериалов: этот майор обставил Семенова и Брагина с НТВ Читать дальше 14 августа 2026
Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше Эти три сериала заставят вас забыть про «Невский»: сценарист тот же, а сюжет и интриги — на порядок лучше Читать дальше 14 августа 2026
Съемки 14 сезона «Склифософского» уже начались: не все герои вернутся — вот что ждет Брагина и его команду Съемки 14 сезона «Склифософского» уже начались: не все герои вернутся — вот что ждет Брагина и его команду Читать дальше 14 августа 2026
Что стало в первой женой Павла Семенова в «Невском»: после 7 сезона все уже забыли, куда она пропала Что стало в первой женой Павла Семенова в «Невском»: после 7 сезона все уже забыли, куда она пропала Читать дальше 14 августа 2026
За эти 3 русских сериала Netflix заплатил больше 3 млн долларов и не прогадал: №3 показывали сначала на НТВ За эти 3 русских сериала Netflix заплатил больше 3 млн долларов и не прогадал: №3 показывали сначала на НТВ Читать дальше 13 августа 2026
14 сезон «Склифосовского» начнется с тяжелой потери — хорошо хоть Брагин остался: известны подробности новых серий 14 сезон «Склифосовского» начнется с тяжелой потери — хорошо хоть Брагин остался: известны подробности новых серий Читать дальше 13 августа 2026
Okko готовит такую горячую новинку с Васильевым, что НТВ с «Невским 8» никто и не включит: раскрыта дата премьеры «Большой фармы» Okko готовит такую горячую новинку с Васильевым, что НТВ с «Невским 8» никто и не включит: раскрыта дата премьеры «Большой фармы» Читать дальше 13 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше