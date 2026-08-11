3 самых ожидаемых российский сериала 2026 года: №1 зайдет фанатам «Чернобыля», а №2 ждут все любители мрачных фэнтези 

Среди ближайших российских премьер нашлись истории, способные удивить даже тех, кто давно считает отечественные сериалы предсказуемыми. Я выбрала три проекта, которые особенно зацепили меня сюжетом, атмосферой и актёрским составом.

«Полураспад» — история, от которой становится не по себе

1954 год. Пока Советский Союз готовится испытать ядерное оружие на Тоцком полигоне, тысячи людей даже не подозревают, насколько опасным окажется эксперимент. Учитель и фронтовик Борис Келлер понимает, что оставаться на месте нельзя, и пытается вывезти семью из зоны поражения.

Но история на этом не заканчивается. Спустя десятилетия его дочь Надежда, работающая журналисткой, начинает расследовать последствия тех событий. Перед ней постепенно открывается правда о смертях, болезнях и многолетнем молчании.

Особенно интересно, что сериал развивается сразу в двух временных периодах. Поэтому это не просто драма о радиационной катастрофе, а история о том, как решения прошлого продолжают влиять на людей спустя годы.

«Трудно быть богом» — Стругацкие в большом масштабе

Если хочется чего-то совершенно другого, стоит присмотреться к новой экранизации братьев Стругацких. В далёком будущем исследователь Антон отправляется на планету Арканар, где под видом аристократа дона Руматы Эсторского наблюдает за жестоким средневековым обществом.

Главная проблема в том, что герой способен остановить происходящее, но не имеет права напрямую вмешиваться в историю чужой цивилизации. А когда на кону оказывается ещё и судьба его пропавшего отца, соблюдать правила становится практически невозможно.

Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый, Виктория Исакова и Леонид Ярмольник — уже один этот каст заставляет ждать премьеру. А масштабные декорации Арканара и космической станции обещают сделать сериал настоящим визуальным событием.

«Казино» — добро пожаловать в Россию 90-х

А вот этот проект может особенно понравиться поклонникам историй о больших деньгах, опасных сделках и людях, которые однажды переступают черту.

Конец 1991 года. В Москве открывается роскошное казино, куда съезжаются политики, бизнесмены, знаменитости и криминальные авторитеты. В этот мир попадает студентка Маша, которой из-за семейных проблем приходится бросить учёбу и устроиться крупье.

Постепенно обычная работа превращается для неё в опасную игру. Маша получает особое задание, знакомится с предпринимателем Мавриным и оказывается внутри мира, где деньги способны открыть любые двери, но цена ошибки оказывается слишком высокой.

Мне особенно нравится сама идея: казино здесь становится метафорой новой России — эпохи, когда каждый получил возможность сыграть по-крупному, но далеко не каждому повезло выйти из игры победителем.

Если выбирать только один сериал, я бы поставила на «Трудно быть богом». Но «Полураспад» и «Казино» тоже точно не стала бы пропускать.

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