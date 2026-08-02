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Kinoafisha Films Unsiz Showtimes for Unsiz (2026) in Astana today

Showtimes for Unsiz (2026) in Astana today

Unsiz
Unsiz Detective 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for Unsiz in Astana on 2 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:10 from 3000 ₸ 11:50 from 2200 ₸ 22:00 from 3200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
14:00 from 2000 ₸ 16:25 from 2200 ₸ 17:35 from 2200 ₸ 20:30 from 2400 ₸ 23:55 from 2400 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
10:40 from 2000 ₸ 14:00 from 3200 ₸ 15:25 from 3200 ₸ 18:45 from 4000 ₸ 21:25 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
10:20 from 2000 ₸ 11:05 from 12000 ₸ 12:10 from 2400 ₸ 17:05 from 3000 ₸ 18:00 from 3800 ₸ 21:00 from 3800 ₸ 22:05 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
19:05 from 3200 ₸ 20:45 from 3200 ₸ 22:30 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
11:20 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:20 from 2600 ₸ 12:10 from 2600 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
15:00 from 3000 ₸
2D, KZ
12:20 from 2600 ₸ 14:00 from 3000 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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