4 430 000 000 минут потратили зрители Netflix на этот фильм: самый популярный триллер в 2026 году

Netflix в этом году получил нового рекордсмена по просмотрам, и цифры у него действительно впечатляют. За короткое время фильм сумел собрать 4,43 миллиарда минут просмотров, обойдя по этому показателю другие громкие релизы платформы.

При этом успех картины «Лакомый кусок» оказался несколько неожиданным: ещё до премьеры её точно никто не считал событием года.

Сюжет

Расследование убийства капитана уже полтора месяца не приносит результатов: дело тонет в бумажной волоките. Тогда сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Майами решают рискнуть и проверяют информацию о тайнике, который может принадлежать картелю.

В заброшенном притоне они находят миллионы долларов наличными. Неожиданная добыча быстро разрушает доверие между коллегами и превращает их самих в мишень для новых проблем и опасностей.

Детали

Триллер «Лакомый кусок» появился на Netflix в январе и сначала не выглядел фильмом, который надолго останется в центре внимания. После премьеры он сразу занял верхнюю строчку рейтинга платформы, но мало кто ожидал, что спустя несколько месяцев интерес к нему не спадёт.

Однако именно так и произошло. Согласно статистике Nielsen, «Лакомый кусок» стал самым популярным стриминговым фильмом 2026 года: с конца декабря по конец июня зрители посмотрели его в общей сложности 4,43 млрд минут. Ближайший конкурент — «Военная машина» с 3,53 млрд минут.

Высокие просмотры, впрочем, не гарантируют восторга аудитории. На Rotten Tomatoes фильм получил 77% положительных отзывов от критиков, тогда как зрительский показатель составляет 65%. На IMDb оценка ещё скромнее — 6,8.

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