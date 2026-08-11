Тема популярная, но это будет картина от человека, который правда застал те времена.

Фильм «Бумер», вышедший в 2003 году, рассказывал о четверых друзьях, скрывающихся от закона. Лента стала знаковой, фанаты до сих пор используют цитаты оттуда.

Сейчас на волне интереса к криминальным сериалам вроде «Слова пацана» или «Лихих», о «Бумере» вспоминают все чаще. И вот создатель ленты Петр Буслов анонсировал работу над новой картиной.

Как сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства», фильм получил название «Банда». Сюжет пока держится в секрете. Кто сыграет в новом фильме тоже пока не сообщается. Но эксперты уверены, что релиз ожидает успех.

«Вполне логично для него вернуться к криминальной теме. Ведь Буслов с Дальнего Востока, а там как раз вот эта вся "лихая история" буквально у него на глазах происходила. При этом, ему всего 50 лет. То есть он прекрасно помнит то время, в котором все это происходило, и еще понимает, чем дышит сегодняшняя аудитория и что нужно зрителю. Поэтому будет интересно», — отметил в беседе с порталом «КиноАфиша» кинокритик Александр Голубчиков.

При этом, эксперт отметил, что будущие криминальные проекты обязаны предоставить зрителям что-то новое, а не эксплуатировать популярность «Слова пацана» или «Лихих».

«У нас уже случилась волна фильмов про криминал 90-х и так далее. И сейчас мы немного от этой темы вроде бы отошли. Но грядет 2 сезон сериала "Отпечатки. Киллер", который будет посвящен Александру Солонику по кличке Македонский. Теперь Буслов с "Бандой"».

«Думаю, что все выдохнули, посмотрели на истории, осмыслили. И новый подход, он, очевидно, не должен быть повторением. То есть это уже будет что-то немножко другое», — добавил Александр Голубчиков.

Выход «Банды» планируется в 2027 году.

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