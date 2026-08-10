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Как Сон Джин-Ву связан с Питером Паркером: отсылка в новом «Человеке-пауке», которую заметили единицы

10 августа 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

Фанаты активно обсуждают пересечения вселенных.

Новые фильмы о супергероях всё чаще прячут отсылки к популярным произведениям, рассчитывая на внимательных зрителей. Иногда такие детали проходят почти незаметно, но фанаты быстро находят знакомые образы и намёки. Чаще всего речь о проектах из этой же вселенной, однако в ленте «Человек-паук: Новый день» пошли дальше и решили порадовать поклонников аниме.

Отсылки к аниме

Одну из пасхалок зрители связали с «Поднятием уровня в одиночку» — мегапопулярным аниме последних лет. В одном из эпизодов можно заметить постер первого сезона.

Ещё одна деталь отсылает к «Наруто». Постер виден в комнате Нэда, лучшего друга Питера Паркера, который по сюжету увлекается играми, технологиями и фантастикой. Поэтому такая деталь вполне соответствует его характеру, но у неё может быть и другой смысл.

Кадры из фильма «Человек-паук: Новый день»

Пасхалка от режиссера

Режиссёр «Человека-паука: Новый день» Дестин Дэниел Креттон ранее был назначен постановщиком игровой версии «Наруто» для Lionsgate. Поэтому поклонники предполагают, что появление постера может быть небольшим намёком на один из будущих проектов режиссёра.

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Фото: Кадры из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку», фильма «Человек-паук: Новый день» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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