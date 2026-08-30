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Киноафиша Фильмы 14 күн Расписание 14 күн (2026) в Астане на сегодня

Расписание 14 күн (2026) в Астане на сегодня

14 күн
14 күн комедия 2026 / Казахстан
Билеты
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Расписание 14 күн в Астане на 30 августа 2026
Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
2D
18:25 от 3200 ₸ 20:05 от 3200 ₸ 21:45 от 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
20:40 от 4100 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
17:50 от 3100 ₸ 20:20 от 3300 ₸
Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
2D
18:40 от 2600 ₸ 20:20 от 2600 ₸ 21:10 от 2600 ₸ 22:00 от 2600 ₸
Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34
2D, KZ
19:50 от 2600 ₸ 21:35 от 2600 ₸ 22:05 от 2600 ₸ 23:20 от 2600 ₸ 23:50 от 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KK
19:20 от 3500 ₸
2D, KZ
18:20 от 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, KK
18:50 от 3100 ₸ 20:50 от 3500 ₸
2D, KZ
17:50 от 3100 ₸ 19:50 от 3500 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
18:00 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
18:30 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:25 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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