Расписание 14 күн в Астане на 30 августа 2026 Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 18:25 от 3200 ₸ 20:05 от 3200 ₸ 21:45 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 20:40 от 4100 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 17:50 от 3100 ₸ 20:20 от 3300 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 18:40 от 2600 ₸ 20:20 от 2600 ₸ 21:10 от 2600 ₸ 22:00 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D, KZ 19:50 от 2600 ₸ 21:35 от 2600 ₸ 22:05 от 2600 ₸ 23:20 от 2600 ₸ 23:50 от 2600 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KK 19:20 от 3500 ₸ 2D, KZ 18:20 от 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, KK 18:50 от 3100 ₸ 20:50 от 3500 ₸ 2D, KZ 17:50 от 3100 ₸ 19:50 от 3500 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 18:00 от 3200 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:10 от 3200 ₸ 23:00 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 18:30 от 3200 ₸ 20:30 от 3200 ₸ 22:25 от 3200 ₸