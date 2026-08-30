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Kinoafisha Films 14 kun Showtimes for 14 kun (2026) in Astana today

Showtimes for 14 kun (2026) in Astana today

14 kun
14 kun Comedy 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for 14 kun in Astana on 30 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
18:00 from 3200 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:10 from 3200 ₸ 23:00 from 3200 ₸
Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
2D
18:25 from 3200 ₸ 20:05 from 3200 ₸ 21:45 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
20:40 from 4100 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
17:50 from 3100 ₸ 20:20 from 3300 ₸
Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
2D
18:40 from 2600 ₸ 20:20 from 2600 ₸ 21:10 from 2600 ₸ 22:00 from 2600 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
18:30 from 3200 ₸ 20:30 from 3200 ₸ 22:25 from 3200 ₸
Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34
2D, KZ
19:50 from 2600 ₸ 21:35 from 2600 ₸ 22:05 from 2600 ₸ 23:20 from 2600 ₸ 23:50 from 2600 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KK
19:20 from 3500 ₸
2D, KZ
18:20 from 3500 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, KK
18:50 from 3100 ₸ 20:50 from 3500 ₸
2D, KZ
17:50 from 3100 ₸ 19:50 from 3500 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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