Showtimes for 14 kun in Astana on 30 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 18:00 from 3200 ₸ 19:20 from 3200 ₸ 21:10 from 3200 ₸ 23:00 from 3200 ₸ Aru Cinema g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh 2D 18:25 from 3200 ₸ 20:05 from 3200 ₸ 21:45 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 20:40 from 4100 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 17:50 from 3100 ₸ 20:20 from 3300 ₸ Dostar Cinema g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12 2D 18:40 from 2600 ₸ 20:20 from 2600 ₸ 21:10 from 2600 ₸ 22:00 from 2600 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 18:30 from 3200 ₸ 20:30 from 3200 ₸ 22:25 from 3200 ₸ Grand Cinema g. Astana, ul. Ahmet Baytursynuly, 34 2D, KZ 19:50 from 2600 ₸ 21:35 from 2600 ₸ 22:05 from 2600 ₸ 23:20 from 2600 ₸ 23:50 from 2600 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KK 19:20 from 3500 ₸ 2D, KZ 18:20 from 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, KK 18:50 from 3100 ₸ 20:50 from 3500 ₸ 2D, KZ 17:50 from 3100 ₸ 19:50 from 3500 ₸