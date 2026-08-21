Расписание Ұят в Астане на 21 августа 2026 Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 18:25 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 17:15 от 3000 ₸ 20:45 от 3800 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KZ 11:20 от 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KZ 10:50 от 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D 23:00 от 3500 ₸ 01:00 от 3100 ₸ 2D, RU 22:00 от 3500 ₸ 00:00 от 3100 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 21:40 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 12:10 от 2600 ₸ 14:15 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸