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Киноафиша Фильмы Ұят Расписание Ұят (2026) в Астане на сегодня

Расписание Ұят (2026) в Астане на сегодня

Ұят
Ұят драма 2026 / Казахстан
Билеты
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Сегодня 21
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Расписание Ұят в Астане на 21 августа 2026
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
18:25 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
17:15 от 3000 ₸ 20:45 от 3800 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KZ
11:20 от 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KZ
10:50 от 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D
23:00 от 3500 ₸ 01:00 от 3100 ₸
2D, RU
22:00 от 3500 ₸ 00:00 от 3100 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
21:40 от 3200 ₸ 23:40 от 3200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
12:10 от 2600 ₸ 14:15 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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