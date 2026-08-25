Идеальная замена «Терминатору»: эта новинка еще не вышла, но ее уже называют «одним из лучших боевиков года»

Франшиза «Терминатор» уже не раз пыталась вернуться на большой экран, но далеко не каждое продолжение находило отклик у зрителей и критиков. Теперь у поклонников жанра появился новый повод для интереса — фантастический боевик «Натиск», который уже успел получить неожиданно высокие оценки.

Критики называют фильм одним из самых удачных экшенов года и сравнивают его с лучшими представителями жанра. И похоже, «Натиск» наконец оказался способен дать то, чего не хватало новым «Терминаторам».

Сюжет

После неудачного военного эксперимента из засекреченного исследовательского комплекса вырываются генетически усовершенствованные бойцы. Созданные как идеальные машины для убийства, они сметают всё на своём пути. Добравшись до дома Селесты, солдаты ставят под угрозу её дочь, и женщине приходится вспомнить навыки, которыми она давно не пользовалась.

Детали

Фильм поставил Адам Вингард, режиссёр «Гостя» и нескольких картин о Годзилле. Сценарий он написал вместе с Саймоном Барретом. По задумке авторов, проект сочетает мотивы «Терминатора» и «Крепкого орешка» с эстетикой «старого грайндхауса», поэтому его особенно ждут поклонники олдскульных боевиков.

Первые зрители уже получили возможность оценить картину на закрытых показах, которые организовала студия A24.

«Ладно, этот фильм просто бомба! Смотрите его, ничего не узнавая заранее, потому что это один из лучших боевиков года», «Жесткий, сатирический боевик. Адриа Архона, наконец, удивила», — пишут в Сети.

Премьера ленты состоится уже 3 сентября.

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