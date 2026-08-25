Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи НТВ снимет своего «Медведя»: никакой готовки и ресторанов, а все как мы любим — криминал и Питер

НТВ снимет своего «Медведя»: никакой готовки и ресторанов, а все как мы любим — криминал и Питер

25 августа 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр со съемок сериала «Медведь»

Главные роли в новом проекте получили Максим Стоянов и Алексей Барабаш.

В США сериал «Медведь» превратился в настоящий хит, хотя его создатели сделали ставку на довольно неожиданную для большого телепроекта тему — кухню, ресторанный бизнес и жизнь шеф-повара со сложным характером.

НТВ решил взять знакомое название, но идти по другой дорожке, более знакомой зрителям канала. Вместо кухни — Петербург, вместо ресторанных проблем — преступления, расследования и суровые будни оперативников.

Канал готовит собственный сериал «Медведь» и явно выбирает проверенную формулу, которая уже не раз приносила НТВ успех.

Сюжет

В петербургском руководстве полиции назревает конфликт. Исполняющий обязанности начальника ГУВД Хлопонин пытается убрать главу уголовного розыска Кружкова, чтобы поставить на его место своего человека. Но расчёт не оправдывается: из Москвы приходит решение назначить нового руководителя, не связанного с местными структурами.

Им становится полковник Олег Булыга, приехавший из Сибири. Прямолинейный, жёсткий и привыкший полагаться на собственное мнение, он сразу вызывает раздражение у местных коллег. Многие уверены, что чужак надолго не задержится.

Булыга доказывает обратное, одно за другим раскрывая сложные преступления. Чем успешнее он работает, тем сильнее сопротивление тех, кому его появление мешает. Вскоре опасность начинает угрожать не только самому полковнику, но и его жене и дочерям.

Кадр со съемок сериала «Медведь»

Детали

Новый детектив «Медведь» будет включать в себя 20 серий. Съёмки уже идут в Санкт-Петербурге. Главные роли исполняют Максим Стоянов и Алексей Барабаш.

«Мы только начинаем работу над проектом, но уже сейчас понятно, что сериал может получиться действительно интересным. У нас сильная история, отличная команда и Петербург, который сам по себе задаёт особую атмосферу», — рассказал Алексей Барабаш.

Премьера на НТВ ожидается не раньше весны 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры со съемок сериала «Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
Если вы смотрели все 6 сезонов «Шефа», вы обязаны пройти этот тест: угадайте сезон по одному кадру Если вы смотрели все 6 сезонов «Шефа», вы обязаны пройти этот тест: угадайте сезон по одному кадру Читать дальше 26 августа 2026
«Красивая сказка для домохозяек»: а ведь те, кто на самом деле работал в органах, терпеть не могут хит НТВ «Шеф» «Красивая сказка для домохозяек»: а ведь те, кто на самом деле работал в органах, терпеть не могут хит НТВ «Шеф» Читать дальше 25 августа 2026
Сейчас такие копейки уже не получает: сколько заплатили Певцову в «Бандитском Петербурге» Сейчас такие копейки уже не получает: сколько заплатили Певцову в «Бандитском Петербурге» Читать дальше 24 августа 2026
За 26 лет уже все забыли: почему Антибиотика из «Бандитского Петербурга» так прозвали — таблетками он никого не убивал За 26 лет уже все забыли: почему Антибиотика из «Бандитского Петербурга» так прозвали — таблетками он никого не убивал Читать дальше 23 августа 2026
«Мажор» будет расследовать дело с исчезновением молодых девушек: подробности 6 сезона хита с Прилучным  «Мажор» будет расследовать дело с исчезновением молодых девушек: подробности 6 сезона хита с Прилучным Читать дальше 22 августа 2026
«Триикс Медиа» вернёт на НТВ гарантированный хит: только зрители не рады — «пока это бессмысленный пролог» «Триикс Медиа» вернёт на НТВ гарантированный хит: только зрители не рады — «пока это бессмысленный пролог» Читать дальше 22 августа 2026
5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами 5 раз, когда Запад скопировал советские и российские фильмы: есть даже индийская «Ирония судьбы» с бесконечными танцами Читать дальше 27 августа 2026
Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым Ради этой роли 91-летняя Алиса Фрейндлих вернулась на экраны: сериал действительно стоящий — с Евгением Мироновым Читать дальше 27 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше