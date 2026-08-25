НТВ снимет своего «Медведя»: никакой готовки и ресторанов, а все как мы любим — криминал и Питер

В США сериал «Медведь» превратился в настоящий хит, хотя его создатели сделали ставку на довольно неожиданную для большого телепроекта тему — кухню, ресторанный бизнес и жизнь шеф-повара со сложным характером.

НТВ решил взять знакомое название, но идти по другой дорожке, более знакомой зрителям канала. Вместо кухни — Петербург, вместо ресторанных проблем — преступления, расследования и суровые будни оперативников.

Канал готовит собственный сериал «Медведь» и явно выбирает проверенную формулу, которая уже не раз приносила НТВ успех.

Сюжет

В петербургском руководстве полиции назревает конфликт. Исполняющий обязанности начальника ГУВД Хлопонин пытается убрать главу уголовного розыска Кружкова, чтобы поставить на его место своего человека. Но расчёт не оправдывается: из Москвы приходит решение назначить нового руководителя, не связанного с местными структурами.

Им становится полковник Олег Булыга, приехавший из Сибири. Прямолинейный, жёсткий и привыкший полагаться на собственное мнение, он сразу вызывает раздражение у местных коллег. Многие уверены, что чужак надолго не задержится.

Булыга доказывает обратное, одно за другим раскрывая сложные преступления. Чем успешнее он работает, тем сильнее сопротивление тех, кому его появление мешает. Вскоре опасность начинает угрожать не только самому полковнику, но и его жене и дочерям.

Детали

Новый детектив «Медведь» будет включать в себя 20 серий. Съёмки уже идут в Санкт-Петербурге. Главные роли исполняют Максим Стоянов и Алексей Барабаш.

«Мы только начинаем работу над проектом, но уже сейчас понятно, что сериал может получиться действительно интересным. У нас сильная история, отличная команда и Петербург, который сам по себе задаёт особую атмосферу», — рассказал Алексей Барабаш.

Премьера на НТВ ожидается не раньше весны 2027 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.