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Анна выйдет замуж, а Олаф встретит свою любовь: раскрыты первые подробности «Холодного сердца 3»

25 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Мультфильм покажет нового злодея.  

Третья часть «Холодного сердца» снова привлекла внимание поклонников после презентации Disney на выставке D23. Студия показала первые материалы проекта, но основные подробности сюжета пока держит в секрете. Уже известно, что сестрам предстоит столкнуться с новой угрозой и совершенно другими обстоятельствами.

Кристен Белл, которая озвучивает Анну, намекнула, что теперь сценаристы хотят по-новому раскрыть отношения сестёр. После примирения героиням больше не приходится бороться друг с другом, поэтому в их семью должен прийти внешний конфликт и жуткий большой враг.

Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

Показанные Disney материалы начинаются с важного события — свадьбы Анны и Кристоффа. Отдельно создатели намекнули на личную жизнь Олафа — у снеговика, похоже, появится собственная романтическая история. Кроме того, события выйдут за пределы знакомого Эренделла: в тизере появляется новый мир, которого раньше зрители не видели.

Премьера «Холодного сердца 3» запланирована на 24 ноября 2027 года. А Disney уже работает не только над третьей, но и над четвёртой частью франшизы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из мультфильма «Холодное сердце» (2013)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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