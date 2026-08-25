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Киноафиша Статьи Какая вы султанша? Наш тест за 1 минуту определит, на кого из сестёр Сулеймана вы больше похожи

Какая вы султанша? Наш тест за 1 минуту определит, на кого из сестёр Сулеймана вы больше похожи

25 августа 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Властная Шах, добрая Бейхан, мстительная Хатидже или легкомысленная Фатьма — кто окажется вам ближе?

Сулейман Великолепный был единственным сыном Хафсы-султан. Помимо наследника, у Валиде было четыре дочери, и каждая из них занимала заметное место при дворе. Их мнение нередко влияло на решения брата.

Характеры у сестёр были совершенно разными. Шах открыто стремилась укрепить своё положение, Бейхан отличалась преданностью семье, Фатьма была лёгкой на подъём и любила развлечения, а Хатидже была готова многим пожертвовать ради своих чувств.

Появление Хюррем всё изменило. Сёстры Сулеймана воспринимали её как чужачку и не считали достойной статуса султанши. Однако со временем именно бывшая наложница получила огромное влияние при дворе, потеснив многих представительниц династии.

В «Великолепном веке» сёстры султана далеко не всегда поступали благородно, но каждая запомнилась зрителям по-своему. Предлагаем пройти тест и узнать, какая из них больше всего похожа на вас.

Ранее портал «Киноафиша» писал, зачем сестру султана Сулеймана выдали замуж за 90-летнего евнуха. А еще мы рассказывали, как в реальности умерли султанши.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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