Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Эти 5 сериалов хочется пересматривать снова и снова: даже после 10 раза — шедевры

Эти 5 сериалов хочется пересматривать снова и снова: даже после 10 раза — шедевры

25 августа 2026 22:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Девочки Гилмор»

Проекты бережно окружают зрителей знакомой атмосферой.

Есть сериалы, которые достаточно посмотреть один раз, чтобы узнать всю историю. А есть другие — их можно включать снова спустя годы и всё равно находить знакомые сцены смешными, трогательными или неожиданно интересными.

Причина не всегда в запутанном сюжете. Иногда дело в атмосфере, харизматичных героях, диалогах и том самом ощущении, будто возвращаешься в знакомый мир. Собрали пять сериалов, которые выдерживают не один повторный просмотр и от этого не становятся хуже.

«Девочки Гилмор»

«Девочки Гилмор» можно включать не ради того, чтобы узнать, чем всё закончится, а просто ради самого ощущения от просмотра. Осенний Старс-Холлоу, разговоры Лорелай и Рори, маленькие бытовые истории и знакомые лица создают ту самую атмосферу, в которую легко возвращаться каждый год.

Кадр из сериала «Девочки Гилмор»

«Друзья»

С «Друзьями» всё ещё проще: здесь не обязательно вспоминать, на каком месте остановился в прошлый раз. Можно открыть практически любой сезон и сразу оказаться среди знакомой компании. Шутки, характеры и бесконечные бытовые истории шестерых друзей давно стали самостоятельной классикой, поэтому сериал не требует идеально подходит для повторного просмотра.

Кадр из сериала «Друзья»

«Офис»

Главная причина возвращаться к «Офису» — его персонажи. После нескольких сезонов начинаешь знать их привычки, слабости, странности и даже заранее угадывать реакцию на очередную ситуацию.

Но именно это и работает: удовольствие приносит уже не столько интрига, сколько наблюдение за знакомыми людьми, которые снова и снова умудряются превратить обычный рабочий день в абсурдную историю.

Кадр из сериала «Офис»

«Отчаянные домохозяйки»

«Отчаянные домохозяйки» устроены так, что повторный просмотр почти всегда обнаруживает что-то новое. Зная, чем завершится очередная тайна, гораздо интереснее следить за ранними намёками, случайными репликами и деталями, которые раньше казались незначительными.

А многочисленные истории жительниц Вистерия-Лейн настолько тесно переплетены, что при втором или третьем просмотре некоторые герои и события воспринимаются уже совсем иначе.

Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

«Игра престолов»

У «Игры престолов» есть главное преимущество для повторного просмотра — здесь почти невозможно заметить всё с первого раза. Реплики, взгляды, детали разговоров и небольшие сцены нередко получают новый смысл, когда уже знаешь, чем закончится история героя.

Да, финальный сезон по-прежнему вызывает споры, но именно поэтому особенно интересно возвращаться к первым сезонам и смотреть, как постепенно складывалась огромная история Вестероса.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Друзья», «Офис», «Отчаянные домохозяйки», «Игра престолов», «Девочки Гилмор»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Сектор тест на барабане! Сможете правильно ответить на 4 вопроса из «Поля чудес»? Это удается единицам Читать дальше 27 августа 2026
Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Ларина и Дукалиса жаль до сих пор: чем закончился сериал «Улицы разбитых фонарей»? Этого не помнят даже те, кто не выключал НТВ в 2000-е Читать дальше 27 августа 2026
После этих 3 фантастических сериалов сложно будет включить что-то другое: №3 называют «"Игрой престолов" в космосе» После этих 3 фантастических сериалов сложно будет включить что-то другое: №3 называют «"Игрой престолов" в космосе» Читать дальше 23 августа 2026
В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума В «Игре престолов» показали только пьянство и разврат: почему у Таргариенов были фиолетовые глаза и как это свело их с ума Читать дальше 26 августа 2026
Новый мини-триллер от Netflix взял лучшее от «Убийства» и «Настоящего детектива»: успел влюбить в себя миллионы за 6 дней Новый мини-триллер от Netflix взял лучшее от «Убийства» и «Настоящего детектива»: успел влюбить в себя миллионы за 6 дней Читать дальше 26 августа 2026
Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст» Звезда «Игры престолов» станет магом в новом «Гарри Поттере»: фанаты в отчаянии и требуют отмены — «Это мискаст» Читать дальше 26 августа 2026
После смерти Дейенерис остался один во всем мире: что стало с последним драконом «Игры престолов» После смерти Дейенерис остался один во всем мире: что стало с последним драконом «Игры престолов» Читать дальше 24 августа 2026
В Collider выбрали 10 лучших фэнтези-сериалов за последние 25 лет: на 1 месте не «Игра престолов» и не «Кольца власти» В Collider выбрали 10 лучших фэнтези-сериалов за последние 25 лет: на 1 месте не «Игра престолов» и не «Кольца власти» Читать дальше 24 августа 2026
Эту азиатскую «Игру престолов» оценили всего 10 тысяч человек: а ведь она идеальна вплоть до финала с рейтингом 8,2 Эту азиатскую «Игру престолов» оценили всего 10 тысяч человек: а ведь она идеальна вплоть до финала с рейтингом 8,2 Читать дальше 23 августа 2026
В новом сериале про Таргариенов не будет никаких драконов? Авторы готовы полностью перевернуть концепцию «Игры престолов» В новом сериале про Таргариенов не будет никаких драконов? Авторы готовы полностью перевернуть концепцию «Игры престолов» Читать дальше 22 августа 2026
Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Спустя 14 лет Альтрон все же возвращается в Marvel: главный ИИ-злодей не умер — вот где он пропадал столько времени Читать дальше 27 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше