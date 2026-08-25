Экс-следователь объяснил, почему «Невский» и «Первый отдел» снимают именно в Питере: «Бандитский Петербург» тут не при чем

Кажется, стоит включить любой российский криминальный сериал — и с большой вероятностью действие снова окажется в Санкт-Петербурге. «Невский», «Первый отдел», «Шеф» и десятки проектов НТВ используют один и тот же фон: питерские улицы, отдел полиции, очередное громкое преступление и следователь, которому предстоит во всём разобраться.

Но почему именно Петербург так прочно закрепился за телевизионным криминалом? Сказывается ли здесь память о «Бандитском Петербурге», который когда-то сформировал образ города как криминальной столицы?

Или современные сценаристы просто нашли удобные декорации? И главное — действительно ли в Петербурге преступности больше, чем в других крупных городах России? Мы спросили об этом бывшего сотрудника органов.

«Просто, видимо, Петербург — это тот город, который авторов вдохновляет больше, чем Москва. Поэтому большая часть сериалов и происходит в Санкт-Петербурге. Конечно, надо и ценовой фактор учитывать. Различные посещения зданий, реквизит, аренда съемочных площадок в Питере слегка подешевле, чем в Москве. А зданий исторических, эффектных и видовых в городе побольше», — отметил в беседе с порталом «Киноафиша» бывший следователь уголовного розыска, адвокат, криминолог Игорь Маркелов.

При этом, по словам эксперта, звание самого криминального города Санкт-Петербургу давать не стоит.

«Именно с какими-то криминологическими предпосылками это не связано. Большинство криминала все-таки традиционно находилось в столице нашей Родины. Криминал там — где деньги. Чем больше денег, тем больше криминала», — заключил Игорь Маркелов.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.