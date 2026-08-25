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«После этого даже "Т-34" не кажется плохим»: немцы сняли один из худших фильмов про войну и нацистов

25 августа 2026 17:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Тигр»

Русскоязычные комментаторы раскритиковали ленту.  

После долгого перерыва немецкое кино снова всё чаще обращается к событиям Второй мировой войны. Одной из таких работ стал «Тигр» Денниса Ганзеля, вышедший в немецкий прокат в прошлом году и сразу разделивший зрителей.

Сюжет

Действие переносится на Восточный фронт в 1943 год. Экипаж немецкого танка получает приказ отправиться в тыл советских войск и разыскать исчезнувшего полковника. Пять танкистов постепенно оказываются в ситуации, где привычная военная операция превращается в борьбу за выживание.

Дополнительную роль играет наркотик, который использовали в немецких войсках. Под его воздействием герои всё хуже различают реальность и собственные видения.

Кадр из фильма «Тигр»

Почему фильм критикуют

Наибольшие споры вызвал сам выбор главных героев. История рассказывается со стороны немецких военных, из-за чего зрителям предлагается следить за их судьбой, несмотря на то что они находятся на стороне армии-агрессора.

Отдельное возмущение вызвал эпизод в украинской деревне, где немецкие солдаты становятся свидетелями расправы над мирными жителями, но не пытаются вмешаться.

Не всем понравилась и попытка объяснить поведение героев влиянием наркотиков. По мнению части аудитории, это вещество в фильме превращается в слишком удобное объяснение их поступков и психологического состояния.

Нарекания получила и постановка боевых сцен. Русскоязычная аудитория отреагировала особенно резко: в комментариях фильм называли неправдоподобным.

«Что это вообще за секретное задание на танке? Выглядит так, будто создатели специально придумали что-то невероятное, хотя война и без того полна реальных историй», «Столько настоящих событий было на Восточном фронте, а тут зачем-то сочинили такую историю, до конца не досмотрел», «Посмотрел и понял, что немцы тоже умеют снимать очень странное военное кино. После этого даже "Т-34" уже не кажется таким плохим», — пишут зрители.

А вот западным зрителям военная лента пришлась по душе.

«Многогранный, потрясающий, очень интересный военный фильм, полный неожиданных поворотов, который не боится объединить мистицизм, героизм и жестокость войны в одном произведении», «Могу заверить вас, что это не один из военных фильмов с обширными экшн-сценами, таких как «"Ярость" или "Спасти рядового Райана". Этот фильм исследует этику войны, ставя под сомнение различие между приказом и решением», — отмечают на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Тигр» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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