Бекмамбетов подсмотрел свою главную страшилку «Ночного дозора»? Куклу Машеньку уже видели в Голливуде

Идея экранизировать «Ночной дозор» появилась вскоре после выхода романа Сергея Лукьяненко в 1998 году. Первым за проект взялся Сергей Винокуров, представивший свой вариант сценария в 2000-м.

Однако автор книги оказался разочарован результатом. Вместо мистической истории о противостоянии Светлых и Тёмных он увидел мрачную криминальную драму в духе перестроечного кино.

Вскоре права на первые два романа цикла приобрёл телеканал ОРТ, а постановку доверили Тимуру Бекмамбетову. Первоначально «Дозоры» задумывались как мини-сериал из четырёх эпизодов. Материал снимали почти три года одним большим блоком, а затем разделили на два фильма — «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Хотя критики часто указывали на заметные отличия от книг, зрители приняли экранизацию гораздо теплее. Оба фильма стали большими хитами российского проката, а отдельные визуальные решения Бекмамбетова быстро запомнились публике.

Откуда взялась кукла Машенька

Особенно необычно выглядела ведьмина кукла Машенька, передвигавшаяся на тонких лапках. Сначала художники создали обычную модель игрушки, после чего перенесли её в цифровую форму и начали экспериментировать с разными вариантами конечностей.

В итоге для куклы выбрали ноги, напоминающие паучьи. Образ получился настолько запоминающимся, что после съёмок у Машеньки появилась собственная история. По словам Бекмамбетова, кукла оказалась в коллекции Хидео Кодзимы — известного японского разработчика видеоигр.

Плагиат игрушки?

Впрочем, внимательные зрители нашли возможный источник вдохновения ещё в «Истории игрушек», вышедшей в 1995 году. Там появляется персонаж с похожей конструкцией — игрушка на длинных паучьих конечностях.

Из-за этого в Сети не раз предполагали, что образ Машеньки мог быть вдохновлён американским мультфильмом. Однако прямых подтверждений тому нет, пишет Pikabu.

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