Первое аниме Миядзаки помнят единицы: почему этот мультик с 7,6 на IMDb считают худшим из всех

Стиль режиссера тогда еще не проявился.

Хаяо Миядзаки давно считается одним из главных мастеров мировой анимации, а его фильмы для многих стали почти безошибочной классикой. Но даже у режиссёров такого уровня бывают работы, которые вызывают у поклонников куда меньше восторга.

Одно из аниме Миядзаки фанаты нередко называют самым слабым в его фильмографии. И речь о полнометражном мультфильме «Люпен III: Замок Калиостро», который вышел в 1979 году.

Сюжет

Люпен — ловкий вор, который постоянно опережает полицию, но при этом помогает тем, кто попал в беду. После ограбления казино он замечает среди украденных денег фальшивые купюры и решает найти тех, кто их печатает.

Расследование приводит его к девушке, сбежавшей от преступников. Следуя за ней, Люпен оказывается в замке Калиостро — старинной крепости с тайными комнатами, ловушками и множеством секретов.

Детали

«Люпен III: Замок Калиостро» — первый полнометражный фильм Хаяо Миядзаки. Он появился ещё до создания Studio Ghibli и заметно отличается от более поздних работ режиссёра.

Миядзаки работал с уже известным персонажем и существующей вселенной, поэтому не мог полностью построить историю по своим правилам. В фильме много привычных для приключенческого кино элементов: погони, ограбления, тайны и романтическая линия.

Производство оказалось непростым и проходило в сжатые сроки. Миядзаки лично занимался раскадровками, из-за чего работа затянулась, а окончательно фильм собрали буквально незадолго до премьеры. Все это тоже отразилось на качестве.

Среди полнометражных самостоятельных работ Миядзаки именно у этой картины самый низкий зрительский рейтинг: 7,7 на «Кинопоиске» и 7,6 на IMDb.

Но и здесь уже можно заметить то, что позже станет частью стиля режиссера: любовь к европейской архитектуре, необычным механизмам и историям о противостоянии человека и созданных им технологий.

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