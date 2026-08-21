Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Uyat Showtimes for Uyat (2026) in Astana today

Showtimes for Uyat (2026) in Astana today

Uyat
Uyat Drama 2026 / Kazakhstan
Tickets
All about film
Today 21
Format
Group Screenings

Showtimes for Uyat in Astana on 21 August 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
21:40 from 3200 ₸ 23:40 from 3200 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
18:25 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
17:15 from 3000 ₸ 20:45 from 3800 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
12:10 from 2600 ₸ 14:15 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
11:20 from 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
10:50 from 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D
23:00 from 3500 ₸ 01:00 from 3100 ₸
2D, RU
22:00 from 3500 ₸ 00:00 from 3100 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more