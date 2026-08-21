Showtimes for Uyat in Astana on 21 August 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 21:40 from 3200 ₸ 23:40 from 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 18:25 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 17:15 from 3000 ₸ 20:45 from 3800 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 12:10 from 2600 ₸ 14:15 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KZ 11:20 from 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KZ 10:50 from 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D 23:00 from 3500 ₸ 01:00 from 3100 ₸ 2D, RU 22:00 from 3500 ₸ 00:00 from 3100 ₸