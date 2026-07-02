Расписание Захват в Алматы на 2 июля 2026 Chaplin ADK Сайран 2D, KZ 15:30 от 22:05 от Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а 2D, KZ 16:20 от 19:00 от 20:30 от 22:05 от 00:45 от Chaplin MegaPark Жибек Жолы 2D, KZ 14:45 от 16:20 от 19:05 от Cinemax Dostyk Multiplex Абая 2D, RU 12:45 от 20:15 от 22:00 от Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж 2D 14:35 от 15:35 от 16:30 от 18:00 от 18:50 от 19:45 от 22:05 от 01:30 от Lumiera Cinema Жибек Жолы 2D, KZ 12:40 от 18:20 от 21:45 от Арман Азия Парк Москва 2D 15:40 от 19:10 от 22:40 от Арман Достык Абая 2D 18:20 от 22:00 от