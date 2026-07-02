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Расписание Захват (2025) в Алматы на сегодня

Захват
Захват боевик, спорт 2025 / Кыргызстан
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Расписание Захват в Алматы на 2 июля 2026
Chaplin ADK
Сайран
2D, KZ
15:30 от 22:05 от
Chaplin Mega Alma-Ata г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247а
2D, KZ
16:20 от 19:00 от 20:30 от 22:05 от 00:45 от
Chaplin MegaPark
Жибек Жолы
2D, KZ
14:45 от 16:20 от 19:05 от
Cinemax Dostyk Multiplex
Абая
2D, RU
12:45 от 20:15 от 22:00 от
Kinoforum 10 (ТРЦ Forum) г. Алматы, ул. Сейфуллина, 617, ТРЦ «Forum», 5-й этаж
2D
14:35 от 15:35 от 16:30 от 18:00 от 18:50 от 19:45 от 22:05 от 01:30 от
Lumiera Cinema
Жибек Жолы
2D, KZ
12:40 от 18:20 от 21:45 от
Арман Азия Парк
Москва
2D
15:40 от 19:10 от 22:40 от
Арман Достык
Абая
2D
18:20 от 22:00 от
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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