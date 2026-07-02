Showtimes for Захват in Almaty on 2 July 2026 Arman Aziya Park Moskva 2D 15:40 from 19:10 from 22:40 from Arman Dostyk Abaya 2D 18:20 from 22:00 from Chaplin ADK Sayran 2D, KZ 15:30 from 22:05 from Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a 2D, KZ 16:20 from 19:00 from 20:30 from 22:05 from 00:45 from Chaplin MegaPark Zhibek Zholy 2D, KZ 14:45 from 16:20 from 19:05 from Cinemax Dostyk Multiplex Abaya 2D, RU 12:45 from 20:15 from 22:00 from Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh 2D 14:35 from 15:35 from 16:30 from 18:00 from 18:50 from 19:45 from 22:05 from 01:30 from Lumiera Cinema Zhibek Zholy 2D, KZ 12:40 from 18:20 from 21:45 from