Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Захват Showtimes for Захват (2025) in Almaty today

Showtimes for Захват (2025) in Almaty today

Захват
Захват Action, Sport 2025 / Kyrgyzstan
Tickets
All about film
Today 2 Tomorrow 3
Format
Group Screenings

Showtimes for Захват in Almaty on 2 July 2026
Arman Aziya Park
Moskva
2D
15:40 from 19:10 from 22:40 from
Arman Dostyk
Abaya
2D
18:20 from 22:00 from
Chaplin ADK
Sayran
2D, KZ
15:30 from 22:05 from
Chaplin Mega Alma-Ata g. Almaty, ul. Rozybakieva, 247a
2D, KZ
16:20 from 19:00 from 20:30 from 22:05 from 00:45 from
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, KZ
14:45 from 16:20 from 19:05 from
Cinemax Dostyk Multiplex
Abaya
2D, RU
12:45 from 20:15 from 22:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
14:35 from 15:35 from 16:30 from 18:00 from 18:50 from 19:45 from 22:05 from 01:30 from
Lumiera Cinema
Zhibek Zholy
2D, KZ
12:40 from 18:20 from 21:45 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more