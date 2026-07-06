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После финала «Пацанов» смело включайте эти 2 супергеройских сериала: мир в них не спасают, зато крови полно

6 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пацаны», «Легион»

Команда Мстителей покажется детским садом.

После финального сезона «Пацанов» многим зрителям снова пришлось искать достойную замену. К счастью, супергеройские сериалы давно перестали быть историями только про спасение мира. Некоторые делают ставку на психологию героев, другие — на сильную драму и запоминающихся злодеев. Именно такими получились эти два проекта.

«Легион» — один из самых необычных сериалов по комиксам Marvel

Если вы привыкли смотреть сериалы фоном, «Легион» быстро отучит от этой привычки.

Главный герой — Дэвид Халлер, молодой человек с тяжелым психическим расстройством. Но проблема в том, что он не только болен: Дэвид обладает невероятными телепатическими способностями. Очень скоро становится невозможно понять, где заканчивается реальность и начинаются его галлюцинации.

Каждая серия превращается в настоящую головоломку. Зрителю приходится собирать происходящее буквально по кусочкам, а финал постоянно меняет представление о героях. Благодаря этому «Легион» до сих пор остается одним из самых необычных проектов, снятых по мотивам комиксов.

«Сорвиголова» — сериал, который показал Marvel совсем с другой стороны

Кадр из сериала «Сорвиголова»

До появления «Сорвиголовы» супергеройские проекты Marvel редко позволяли себе настоящую жесткость. Этот сериал полностью изменил правила.

История слепого адвоката Мэтта Мердока, который по ночам превращается в защитника Адской кухни, получилась гораздо мрачнее привычных фильмов студии. Здесь почти нет легкомысленного юмора, зато хватает напряженных рукопашных схваток, сложных моральных выборов и сильной драмы.

Отдельного внимания заслуживает противостояние Сорвиголовы и Кингпина. Злодей получился настолько глубоким и неоднозначным, что временами вызывает не меньше сочувствия, чем главный герой. А второй сезон, в котором появляется Каратель, поднимает непростой вопрос: где проходит граница между правосудием и местью.

Если после «Пацанов» вам хочется еще одного взрослого супергеройского сериала, оба проекта точно заслуживают внимания. «Легион» удивит необычной подачей и психологическими загадками, а «Сорвиголова» покажет, что даже классическая история о герое может быть по-настоящему жесткой, напряженной и эмоциональной.

Фото: Кадр из сериала «Пацаны», «Легион»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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