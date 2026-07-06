После финала «Пацанов» смело включайте эти 2 супергеройских сериала: мир в них не спасают, зато крови полно

После финального сезона «Пацанов» многим зрителям снова пришлось искать достойную замену. К счастью, супергеройские сериалы давно перестали быть историями только про спасение мира. Некоторые делают ставку на психологию героев, другие — на сильную драму и запоминающихся злодеев. Именно такими получились эти два проекта.

«Легион» — один из самых необычных сериалов по комиксам Marvel

Если вы привыкли смотреть сериалы фоном, «Легион» быстро отучит от этой привычки.

Главный герой — Дэвид Халлер, молодой человек с тяжелым психическим расстройством. Но проблема в том, что он не только болен: Дэвид обладает невероятными телепатическими способностями. Очень скоро становится невозможно понять, где заканчивается реальность и начинаются его галлюцинации.

Каждая серия превращается в настоящую головоломку. Зрителю приходится собирать происходящее буквально по кусочкам, а финал постоянно меняет представление о героях. Благодаря этому «Легион» до сих пор остается одним из самых необычных проектов, снятых по мотивам комиксов.

«Сорвиголова» — сериал, который показал Marvel совсем с другой стороны

До появления «Сорвиголовы» супергеройские проекты Marvel редко позволяли себе настоящую жесткость. Этот сериал полностью изменил правила.

История слепого адвоката Мэтта Мердока, который по ночам превращается в защитника Адской кухни, получилась гораздо мрачнее привычных фильмов студии. Здесь почти нет легкомысленного юмора, зато хватает напряженных рукопашных схваток, сложных моральных выборов и сильной драмы.

Отдельного внимания заслуживает противостояние Сорвиголовы и Кингпина. Злодей получился настолько глубоким и неоднозначным, что временами вызывает не меньше сочувствия, чем главный герой. А второй сезон, в котором появляется Каратель, поднимает непростой вопрос: где проходит граница между правосудием и местью.

Если после «Пацанов» вам хочется еще одного взрослого супергеройского сериала, оба проекта точно заслуживают внимания. «Легион» удивит необычной подачей и психологическими загадками, а «Сорвиголова» покажет, что даже классическая история о герое может быть по-настоящему жесткой, напряженной и эмоциональной.