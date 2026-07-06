Эти 2 турецких сериала — легенды не только в России, но и во всем мире: №1 точно угадаете, а что насчет второго?

За границей их любят даже больше, чем на родине.

Каждый год в Турции выходят десятки новых сериалов, но лишь единицы становятся по-настоящему культовыми. Есть истории, к которым зрители возвращаются спустя годы, хотя прекрасно знают, чем все закончится.

Одни покоряют масштабом, другие — невероятной историей любви. Именно такими стали эти два проекта, которые давно превратились в классику турецкого телевидения.

«Великолепный век» — сериал, который невозможно забыть

Прошло уже много лет после премьеры, но история любви Сулеймана Великолепного и Хюррем по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых в мире турецких сериалов.

Создателям удалось совместить исторические события, дворцовые интриги, борьбу за власть и сильную романтическую линию. При этом зрителей до сих пор волнует не только судьба главных героев, но и второстепенных персонажей — от Ибрагима-паши до Махидевран и Михримах.

Именно поэтому сериал хочется пересматривать снова: каждый раз замечаешь новые детали, которые раньше ускользали. Неудивительно, что «Великолепный век» до сих пор остается одной из самых успешных турецких драм в мире.

«Черная любовь» — сериал, который принес Турции международный триумф

Если говорить о современных турецких хитах, невозможно не вспомнить «Черную любовь». История Кемаля и Нихан давно стала эталоном романтической драмы, а поклонники продолжают пересматривать сериал даже спустя годы после финала.

На первый взгляд это история о запретной любви людей из разных социальных миров. Но постепенно сюжет превращается в масштабную драму с интригами, предательствами, местью и неожиданными поворотами, которые не отпускают до самой последней серии.

Именно «Черная любовь» стала первым турецким сериалом, получившим престижную международную премию «Эмми» в категории «Лучшая теленовелла». После этого о проекте заговорили далеко за пределами Турции, а история Кемаля и Нихан стала одной из самых известных в мире.

Если «Великолепный век» остается бессмертной исторической классикой, то «Черная любовь» давно доказала, что современная турецкая мелодрама тоже может стать мировым феноменом. Именно поэтому оба сериала уже много лет входят в число тех, которые зрители готовы пересматривать снова и снова.