Расписание Почтальон победы в Астане на 6 сентября 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 14:40 от 2000 ₸ 18:10 от 2400 ₸ 2D, KZ 16:25 от 2200 ₸ 21:40 от 2400 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 16:05 от 3000 ₸ 2D, RU 14:20 от 3100 ₸ 20:35 от 12000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, KZ 10:30 от 2700 ₸ 2D, RU 13:40 от 2700 ₸ 14:40 от 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, KZ 11:40 от 2700 ₸ 2D, RU 10:10 от 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 12:20 от 10000 ₸ 16:50 от 10000 ₸ 17:50 18:40 от 10000 ₸ 19:40 Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 10:50 от 2000 ₸ 14:40 от 2600 ₸ 18:50 от 3200 ₸ Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24 2D, KZ 16:45 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸