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Киноафиша Фильмы Почтальон победы Расписание Почтальон победы (2026) в Астане на сегодня

Расписание Почтальон победы (2026) в Астане на сегодня

Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026 / Россия / Казахстан / Беларусь
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Завтра 6
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Расписание Почтальон победы в Астане на 6 сентября 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
14:40 от 2000 ₸ 18:10 от 2400 ₸
2D, KZ
16:25 от 2200 ₸ 21:40 от 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
16:05 от 3000 ₸
2D, RU
14:20 от 3100 ₸ 20:35 от 12000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, KZ
10:30 от 2700 ₸
2D, RU
13:40 от 2700 ₸ 14:40 от 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, KZ
11:40 от 2700 ₸
2D, RU
10:10 от 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2D, RU
12:20 от 10000 ₸ 16:50 от 10000 ₸ 17:50 18:40 от 10000 ₸ 19:40
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
10:50 от 2000 ₸ 14:40 от 2600 ₸ 18:50 от 3200 ₸
Евразия Cinema7 г. Астана, ул. Петрова, 24
2D, KZ
16:45 от 2800 ₸ 18:30 от 3200 ₸ 22:20 от 3200 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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