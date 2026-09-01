Showtimes for Pochtalon pobedy in Astana on 6 September 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 10:50 from 2000 ₸ 14:40 from 2600 ₸ 18:50 from 3200 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 14:40 from 2000 ₸ 18:10 from 2400 ₸ 2D, KZ 16:25 from 2200 ₸ 21:40 from 2400 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 16:05 from 3000 ₸ 2D, RU 14:20 from 3100 ₸ 20:35 from 12000 ₸ Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24 2D, KZ 16:45 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, KZ 10:30 from 2700 ₸ 2D, RU 13:40 from 2700 ₸ 14:40 from 2700 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, KZ 11:40 from 2700 ₸ 2D, RU 10:10 from 2700 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24 2D, RU 12:20 from 10000 ₸ 16:50 from 10000 ₸ 17:50 18:40 from 10000 ₸ 19:40