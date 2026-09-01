Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Pochtalon pobedy Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Astana today

Showtimes for Pochtalon pobedy (2026) in Astana today

Pochtalon pobedy
Pochtalon pobedy Drama, War, History 2026 / Russia / Kazakhstan / Belarus
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 6
Format
Group Screenings

Showtimes for Pochtalon pobedy in Astana on 6 September 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
10:50 from 2000 ₸ 14:40 from 2600 ₸ 18:50 from 3200 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
14:40 from 2000 ₸ 18:10 from 2400 ₸
2D, KZ
16:25 from 2200 ₸ 21:40 from 2400 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
16:05 from 3000 ₸
2D, RU
14:20 from 3100 ₸ 20:35 from 12000 ₸
Evraziya Cinema7 g. Astana, ul. Petrova, 24
2D, KZ
16:45 from 2800 ₸ 18:30 from 3200 ₸ 22:20 from 3200 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, KZ
10:30 from 2700 ₸
2D, RU
13:40 from 2700 ₸ 14:40 from 2700 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, KZ
11:40 from 2700 ₸
2D, RU
10:10 from 2700 ₸
Kinopark 8 IMAX Saryarka g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2D, RU
12:20 from 10000 ₸ 16:50 from 10000 ₸ 17:50 18:40 from 10000 ₸ 19:40
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more