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Киноафиша Фильмы Сверхспособные Расписание Сверхспособные (2026) в Астане на сегодня

Расписание Сверхспособные (2026) в Астане на сегодня

Сверхспособные
Сверхспособные приключения 2026 / Казахстан
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Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26
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Расписание Сверхспособные в Астане на 23 июля 2026
Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4
2D
10:25 от 1800 ₸
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, KZ
21:30 от 4000 ₸
2D, RU
10:35 от 2000 ₸ 20:15 от 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, KZ
13:20 от 2400 ₸ 20:40 от 3800 ₸
2D, RU
10:30 от 2000 ₸ 12:05 от 2400 ₸ 14:40 от 3000 ₸ 19:25 от 3800 ₸ 21:45 от 12000 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
11:20 от 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
10:50 от 2600 ₸
Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
2D
12:40 от 2200 ₸ 14:05 от 2000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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