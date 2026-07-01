Расписание Сверхспособные в Астане на 23 июля 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 10:25 от 1800 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, KZ 21:30 от 4000 ₸ 2D, RU 10:35 от 2000 ₸ 20:15 от 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, KZ 13:20 от 2400 ₸ 20:40 от 3800 ₸ 2D, RU 10:30 от 2000 ₸ 12:05 от 2400 ₸ 14:40 от 3000 ₸ 19:25 от 3800 ₸ 21:45 от 12000 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 11:20 от 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 10:50 от 2600 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 12:40 от 2200 ₸ 14:05 от 2000 ₸