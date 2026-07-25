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Киноафиша Статьи Соскучились по «Золотому дну»? Эта новинка от Okko взяла лучшее из хита с Гуськовым и Снигирь

Соскучились по «Золотому дну»? Эта новинка от Okko взяла лучшее из хита с Гуськовым и Снигирь

25 июля 2026 21:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Золотое дно»

В центре сюжета — тоже семейные драмы и войны корпораций.

«Золотое дно» отгремело с двумя сезонами. Тот сплав корпоративных разборок и почти шекспировских семейных драм задал планку, которую пока никто не решался брать.

Но в августе Okko выпускает проект, который явно вдохновлялся той же формулой. «Большая фарма» — это будто «Золотое дно», только место денег и корпораций заняли лекарства и фармгиганты. Зрителей, которые соскучились по жёсткому и умному кино, новый сериал явно не оставит равнодушными.

Сюжет сериала

Учёные Александр Гиреев и Владимир Шульгин разрабатывают средство, способное справиться с любым недугом — вплоть до онкологии. Их открытие потенциально меняет будущее медицины, но именно поэтому оно оказывается в центре конфликта.

Старший сын Гиреева, Евгений, вызывается продвигать разработку на рынок. Однако его сестра Полина подозревает, что братом движут не научные интересы, а жажда денег и статуса. Внутри семьи нарастает напряжение, и отец оказывается заложником ситуации: он не готов идти на сделки, которые неизбежны в фармацевтической индустрии.

Кадр из сериала «Большая фарма»

Детали сериала

Okko и «Среда» на днях представили тизер «Большой фармы». Первую серию показали еще в апреле на Московском международном кинофестивале, и там проект назвали одним из потенциальных хитов года.

Судя по тизеру, зрителей ждет борьба корпораций в духе «Золотого дна». По крайней мере, персонажа Игоря Гордина из грядущей новинки уже сравнили с героем Гуськова из проекта «Иви». За сценарий отвечал признанный мастер острых историй Олег Маловичко.

«Что касается жанра, я начинал писать черную комедию, но в процессе она все больше уходила в сторону чисто драмы, к финалу и вовсе превратившись в трагедию», — отметил он.

Роли в картине также получили Сергей Горошко, Антон Васильев, Светлана Ходченкова и другие. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из сериалов «Золотое дно», «Большая фарма»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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