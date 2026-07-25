НТВ скрывает, но в Сети уже вычислили дату премьеры «Невского 8» — обратный отсчёт стартовал

Премьера восьмого сезона «Невского» — одна из главных интриг для зрителей НТВ. Дату до сих пор не называют, и это только подогревает интерес. Но канал уже запустил повтор всех предыдущих сезонов — и, как считают зрители, это вряд ли случайно.

Такие «перезапуски» обычно происходят не просто так. С большой вероятностью, после завершения повторов стоит ждать нового сезона.

Показ «Невского»

С 27 июля НТВ запускает повторный показ всех сезонов «Невского» — с самого начала до седьмой части включительно. На экране появятся все главы: от первой, вышедшей ещё в 2016 году, до последующих, заканчивая «Близким врагом».

Каждый сезон находил свою аудиторию, но ближе к последним частям мнения разделились. Часть зрителей посчитала, что линия с Архитектором затянута. Другие были готовы прощать любые недочёты — лишь бы сериал продолжался. Такой повторный показ неслучаен: НТВ готовит к возвращению один из своих самых рейтинговых проектов.

Премьера восьмого сезона «Невского»

Ежедневно в эфир будут выходить по восемь серий «Невского». Чтобы охватить все 202 уже снятых эпизода, потребуется чуть больше месяца.

Таким образом, в самой начале осени, на первой неделе сентября, канал подойдёт к главному событию — премьере восьмого сезона.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.