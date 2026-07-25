Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи НТВ скрывает, но в Сети уже вычислили дату премьеры «Невского 8» — обратный отсчёт стартовал

НТВ скрывает, но в Сети уже вычислили дату премьеры «Невского 8» — обратный отсчёт стартовал

25 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Невский»

На канале запустили повторы предыдущих сезонов.

Премьера восьмого сезона «Невского» — одна из главных интриг для зрителей НТВ. Дату до сих пор не называют, и это только подогревает интерес. Но канал уже запустил повтор всех предыдущих сезонов — и, как считают зрители, это вряд ли случайно.

Такие «перезапуски» обычно происходят не просто так. С большой вероятностью, после завершения повторов стоит ждать нового сезона.

Показ «Невского»

С 27 июля НТВ запускает повторный показ всех сезонов «Невского» — с самого начала до седьмой части включительно. На экране появятся все главы: от первой, вышедшей ещё в 2016 году, до последующих, заканчивая «Близким врагом».

Каждый сезон находил свою аудиторию, но ближе к последним частям мнения разделились. Часть зрителей посчитала, что линия с Архитектором затянута. Другие были готовы прощать любые недочёты — лишь бы сериал продолжался. Такой повторный показ неслучаен: НТВ готовит к возвращению один из своих самых рейтинговых проектов.

Кадр из сериала «Невский»

Премьера восьмого сезона «Невского»

Ежедневно в эфир будут выходить по восемь серий «Невского». Чтобы охватить все 202 уже снятых эпизода, потребуется чуть больше месяца.

Таким образом, в самой начале осени, на первой неделе сентября, канал подойдёт к главному событию — премьере восьмого сезона.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадры из сериала «Невский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов  За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов Читать дальше 26 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод» Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод» Читать дальше 26 июля 2026
Соскучились по «Золотому дну»? Эта новинка от Okko взяла лучшее из хита с Гуськовым и Снигирь Соскучились по «Золотому дну»? Эта новинка от Okko взяла лучшее из хита с Гуськовым и Снигирь Читать дальше 25 июля 2026
Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Читать дальше 25 июля 2026
Вот кто на самом деле влюбил в себя реального графа Шереметева: в нашумевшей «Истории его служанки» такого не покажут Вот кто на самом деле влюбил в себя реального графа Шереметева: в нашумевшей «Истории его служанки» такого не покажут Читать дальше 25 июля 2026
«Чертовски хороший»: Стивен Кинг похвалил так только один российский сериал — 1,5 млн долларов от Netflix и 100% на RT говорят сами за себя «Чертовски хороший»: Стивен Кинг похвалил так только один российский сериал — 1,5 млн долларов от Netflix и 100% на RT говорят сами за себя Читать дальше 24 июля 2026
Думали, на НТВ показывают только криминал и погони? Эти 4 ретро-детектива все ждут на канале в 2026 году — в №3 красавец Хабаров Думали, на НТВ показывают только криминал и погони? Эти 4 ретро-детектива все ждут на канале в 2026 году — в №3 красавец Хабаров Читать дальше 24 июля 2026
Один из главных провалов НТВ: этот сериал называют дешевой копией «Рэмбо» — единицы досматривают до финала Один из главных провалов НТВ: этот сериал называют дешевой копией «Рэмбо» — единицы досматривают до финала Читать дальше 22 июля 2026
Этот сериал с Васильевым все будут смотреть в августе: речь не о «Невском» — Okko приготовил 100% хит Этот сериал с Васильевым все будут смотреть в августе: речь не о «Невском» — Okko приготовил 100% хит Читать дальше 22 июля 2026
Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Читать дальше 26 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше