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Киноафиша Статьи Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей

Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей

25 июля 2026 20:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»

Лидер кассы определен.

Цифры кинопроката меняются постоянно. Сегодняшний лидер завтра может оказаться на третьей строчке — это обычная практика для кинорынка. Но иногда случаются совсем уж неожиданные повороты.

На днях в российском прокате впервые за долгое время сменился лидер — и им стала вовсе не громкая премьера с миллионным бюджетом. «На деревню дедушке 2» обошёл и «Майкла», и «Холопа», что стало неожиданностью для многих.

Похоже, зрители устали от блокбастеров и предпочли камерную, трогательную комедию с узнаваемыми лицами. Главные роли в комедии исполнили такие опытные артисты, как Федор Добронравов и Юрий Стоянов.

Сюжет «На деревню дедушке 2»

Владик вновь приезжает на каникулы к деду Юре в деревню. Спокойное течение лета нарушает неожиданное появление Виктора — второго деда мальчика, со стороны отца, бывшего дипломата, который много лет не давал о себе знать. Виктор быстро вписывается в местную жизнь: дарит внуку щедрые подарки, заводит разговоры о дальних странах, завоевывает внимание окружающих.

Между дедами разгорается тихая война за расположение Владика. Сначала это обмен колкостями, потом — открытые столкновения. Юра начинает ощущать, что уступает позиции. Однако у него появляется шанс переломить ситуацию: он узнаёт, что в прошлом Виктора скрывается нечто опасное.

Кадр из фильма «На деревню дедушке 2»

Касса проката

Зрителям так полюбилась теплая история со звездами, что лента уже возглавила прокат. За уикенд картина собрала 101 млн рублей в российских кинотеатрах и тем самым подвинула предыдущих лидеров — «Майкла» с 61,6 млн и «Холопа 3» с 37,5 млн.

Правда, два этих тяжеловеса уже давно на экране и успели за время проката поставить миллиардные рекорды по кассе. Теперь очередь за «На деревню дедушке 2».

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.

Фото: Кадры из фильма «На деревню дедушке 2» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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