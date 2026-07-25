Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей

Цифры кинопроката меняются постоянно. Сегодняшний лидер завтра может оказаться на третьей строчке — это обычная практика для кинорынка. Но иногда случаются совсем уж неожиданные повороты.

На днях в российском прокате впервые за долгое время сменился лидер — и им стала вовсе не громкая премьера с миллионным бюджетом. «На деревню дедушке 2» обошёл и «Майкла», и «Холопа», что стало неожиданностью для многих.

Похоже, зрители устали от блокбастеров и предпочли камерную, трогательную комедию с узнаваемыми лицами. Главные роли в комедии исполнили такие опытные артисты, как Федор Добронравов и Юрий Стоянов.

Сюжет «На деревню дедушке 2»

Владик вновь приезжает на каникулы к деду Юре в деревню. Спокойное течение лета нарушает неожиданное появление Виктора — второго деда мальчика, со стороны отца, бывшего дипломата, который много лет не давал о себе знать. Виктор быстро вписывается в местную жизнь: дарит внуку щедрые подарки, заводит разговоры о дальних странах, завоевывает внимание окружающих.

Между дедами разгорается тихая война за расположение Владика. Сначала это обмен колкостями, потом — открытые столкновения. Юра начинает ощущать, что уступает позиции. Однако у него появляется шанс переломить ситуацию: он узнаёт, что в прошлом Виктора скрывается нечто опасное.

Касса проката

Зрителям так полюбилась теплая история со звездами, что лента уже возглавила прокат. За уикенд картина собрала 101 млн рублей в российских кинотеатрах и тем самым подвинула предыдущих лидеров — «Майкла» с 61,6 млн и «Холопа 3» с 37,5 млн.

Правда, два этих тяжеловеса уже давно на экране и успели за время проката поставить миллиардные рекорды по кассе. Теперь очередь за «На деревню дедушке 2».

Ранее портал «Киноафиша» писал про топ-3 самых просматриваемых проекта на Okko.