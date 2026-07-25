Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Попросили нейросеть дописать «Властелин колец»: ИИ предложил вместо Саурона такого мощного злодея, что даже Гэндальф бессилен

Попросили нейросеть дописать «Властелин колец»: ИИ предложил вместо Саурона такого мощного злодея, что даже Гэндальф бессилен

25 июля 2026 19:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Сюжет наполнен приключениями центральных персонажей.

«Властелин колец» — одна из тех историй, о которых, кажется, уже сказали всё. Мир Средиземья давно изучен фанатами до последней карты, а судьбы персонажей обсудили вдоль и поперек.

Но что если дать слово нейросети? Современные алгоритмы способны не только анализировать текст, но и предлагать собственные варианты развития событий. Даже таких легендарных.

Мы попросили ИИ придумать продолжение знаменитой трилогии. Не пересказ, не ремейк, а именно новую главу, которой не было у Толкина. Получилось любопытно и совсем не предсказуемо.

«Властелин колец: Тени Севера»

Пролог

Саурон повержен, Кольцо уничтожено. Эпоха эльфов уходит, начинается время людей. Фродо, Бильбо и Гэндальф отплывают на Запад, оставляя Средиземье под властью короля Арагорна. Восстанавливаются города, растёт мир, старые враги забываются.

Но войны редко заканчиваются навсегда.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Часть первая. Тень возвращается

На севере Средиземья начинают пропадать люди. Исчезают целые деревни. Король Арагорн получает тревожные вести — сообщается, что в древних пещерах Гундабада пробудилась старая злая сила.

Гэндальф, вернувшись на время из-за моря с тревожным предчувствием, находит следы того, чего никто не ожидал: у Кольца было больше господинов, чем считалось раньше. Саурон — не единственный владыка тьмы.

До него, задолго до Первой эпохи, на севере существовал более древний майар — Мордокет, чьё имя стёрто из всех летописей. Он не был так силён, как Саурон, но обладал одним даром: он мог пробуждать спящие тени и возвращать мёртвых к подобию жизни. Теперь его гробница вскрыта.

Часть вторая. Новые хранители

Арагорн не может покинуть Гондор — в королевстве нестабильно, южные провинции восстают, и присутствие короля необходимо. Поэтому он поручает опасное дело друзьям — Леголасу, Гимли, Элладану и Элрохиру, сыновьям Эльронда, Эовин, белой леди Рохана. Из хоббитов к новому путешествию присоединяется только Мериадок Брендибак.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Их сопровождает таинственная проводница из Мордора — Талиэн, которая видит то, чего не замечают другие: нити смерти, опутывающие мир.

Часть третья. Путь к истоку

Герои движутся на север. Там теперь просыпается нечто ещё более жуткое — не слуга Саурона, а его предшественник, не знающий пощады.

Мордокет не ищет Кольцо. Он ищет то, что было задолго до Колец: Первозданное Пламя, разбитое на осколки в Первую эпоху. Оно способно не управлять миром, а переписывать его — менять ткань реальности.

В конце пути героям предстоит сделать невозможный выбор: либо уничтожить Пламя и потерять всякую надежду восстановить утраченное, либо попытаться его удержать — и рискнуть стать тем, кого они победили.

Финал

Пламя оказывается расколотым на три части. Герои находят лишь две — третью уносит Мордокет, но вместе с ней исчезает и он сам.

Элладан и Элрохир остаются охранять гробницу. Гимли возвращается к гномам с предупреждением. Леголас отправляется на восток — искать следы того, что ускользнуло. А Мериадок пишет книгу о северном походе, чтобы никто не забыл, как близко мир снова подошёл к краю.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что финал «Властелина колец» должен был быть совсем другим.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Братство кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов  За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов Читать дальше 26 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
Создателю «Игры престолов» во «Властелине колец» нравятся только 2 персонажа: и это не Фродо и Арагорн Создателю «Игры престолов» во «Властелине колец» нравятся только 2 персонажа: и это не Фродо и Арагорн Читать дальше 25 июля 2026
Теперь Нолан вас не проведет: когда включите «Одиссею» — присмотритесь внимательней к этому герою Теперь Нолан вас не проведет: когда включите «Одиссею» — присмотритесь внимательней к этому герою Читать дальше 24 июля 2026
«Интерстеллар» посмотрели миллионы, но о смысле названия никто и не догадывается: у Нолана ничего не бывает просто так «Интерстеллар» посмотрели миллионы, но о смысле названия никто и не догадывается: у Нолана ничего не бывает просто так Читать дальше 23 июля 2026
«Ты не пройдешь» — не просто бравада Гэндальфа: объясняем, что он сказал Балрогу в «Братстве кольца» «Ты не пройдешь» — не просто бравада Гэндальфа: объясняем, что он сказал Балрогу в «Братстве кольца» Читать дальше 22 июля 2026
Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Читать дальше 26 июля 2026
Тарантино наотрез отказался смотреть «Дюну» Дени Вильнева: вот какой фильм советует посмотреть вместо новинки Тарантино наотрез отказался смотреть «Дюну» Дени Вильнева: вот какой фильм советует посмотреть вместо новинки Читать дальше 26 июля 2026
Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод» Такую колонию сейчас не найти: где снимали самую громкую премьеру июля «Холод» Читать дальше 26 июля 2026
«Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся «Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся Читать дальше 26 июля 2026
Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Эта теплая российская комедия обошла «Майкла» и «Холопа 3»: только за выходные зрители купили билетов более чем на 100 000 00 рублей Читать дальше 25 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше