Попросили нейросеть дописать «Властелин колец»: ИИ предложил вместо Саурона такого мощного злодея, что даже Гэндальф бессилен

«Властелин колец» — одна из тех историй, о которых, кажется, уже сказали всё. Мир Средиземья давно изучен фанатами до последней карты, а судьбы персонажей обсудили вдоль и поперек.

Но что если дать слово нейросети? Современные алгоритмы способны не только анализировать текст, но и предлагать собственные варианты развития событий. Даже таких легендарных.

Мы попросили ИИ придумать продолжение знаменитой трилогии. Не пересказ, не ремейк, а именно новую главу, которой не было у Толкина. Получилось любопытно и совсем не предсказуемо.

«Властелин колец: Тени Севера»

Пролог

Саурон повержен, Кольцо уничтожено. Эпоха эльфов уходит, начинается время людей. Фродо, Бильбо и Гэндальф отплывают на Запад, оставляя Средиземье под властью короля Арагорна. Восстанавливаются города, растёт мир, старые враги забываются.

Но войны редко заканчиваются навсегда.

Часть первая. Тень возвращается

На севере Средиземья начинают пропадать люди. Исчезают целые деревни. Король Арагорн получает тревожные вести — сообщается, что в древних пещерах Гундабада пробудилась старая злая сила.

Гэндальф, вернувшись на время из-за моря с тревожным предчувствием, находит следы того, чего никто не ожидал: у Кольца было больше господинов, чем считалось раньше. Саурон — не единственный владыка тьмы.

До него, задолго до Первой эпохи, на севере существовал более древний майар — Мордокет, чьё имя стёрто из всех летописей. Он не был так силён, как Саурон, но обладал одним даром: он мог пробуждать спящие тени и возвращать мёртвых к подобию жизни. Теперь его гробница вскрыта.

Часть вторая. Новые хранители

Арагорн не может покинуть Гондор — в королевстве нестабильно, южные провинции восстают, и присутствие короля необходимо. Поэтому он поручает опасное дело друзьям — Леголасу, Гимли, Элладану и Элрохиру, сыновьям Эльронда, Эовин, белой леди Рохана. Из хоббитов к новому путешествию присоединяется только Мериадок Брендибак.

Их сопровождает таинственная проводница из Мордора — Талиэн, которая видит то, чего не замечают другие: нити смерти, опутывающие мир.

Часть третья. Путь к истоку

Герои движутся на север. Там теперь просыпается нечто ещё более жуткое — не слуга Саурона, а его предшественник, не знающий пощады.

Мордокет не ищет Кольцо. Он ищет то, что было задолго до Колец: Первозданное Пламя, разбитое на осколки в Первую эпоху. Оно способно не управлять миром, а переписывать его — менять ткань реальности.

В конце пути героям предстоит сделать невозможный выбор: либо уничтожить Пламя и потерять всякую надежду восстановить утраченное, либо попытаться его удержать — и рискнуть стать тем, кого они победили.

Финал

Пламя оказывается расколотым на три части. Герои находят лишь две — третью уносит Мордокет, но вместе с ней исчезает и он сам.

Элладан и Элрохир остаются охранять гробницу. Гимли возвращается к гномам с предупреждением. Леголас отправляется на восток — искать следы того, что ускользнуло. А Мериадок пишет книгу о северном походе, чтобы никто не забыл, как близко мир снова подошёл к краю.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что финал «Властелина колец» должен был быть совсем другим.