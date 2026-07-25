Этот персонаж появляется в десятках серий «Трех котов», но зрители его совсем не помнят: замечают только самые внимательные

В мультсериале «Три кота» хватает персонажей, которых зрители знают по именам. Но есть один герой, которого легко пропустить даже после десятков просмотренных серий. Речь идет о маленьком кроте, который регулярно появляется в кадре и уже успел стать настоящей пасхалкой для самых внимательных поклонников мультфильма.

Кто такой загадочный крот

Крот — один из самых незаметных второстепенных персонажей «Трех котов». Он совсем небольшой, с длинным носом, черными глазами-бусинками и большими светло-голубыми лапами.

По характеру герой очень пугливый. Стоит ему почувствовать опасность или услышать громкий звук, как он мгновенно скрывается под землей. Именно поэтому крот почти никогда не становится полноценным участником событий, хотя регулярно оказывается рядом с главными героями.

В каких сериях его можно увидеть

Несмотря на эпизодическую роль, крот появляется в мультсериале гораздо чаще, чем кажется.

Его можно заметить в сериях «Велосипед», «Детектив», «Цирковое представление», «Археологи» и «Коржик-звезда». Где-то он просто наблюдает за происходящим, а иногда ненадолго становится частью сюжета. Например, в серии «Цирковое представление» Карамелька пытается научить крота выполнять трюки, но испуганный зверек быстро прячется в своей норе.

Почему зрители строят теории

Поклонники мультсериала давно заметили, что крот появляется в самых разных местах, словно постоянно следит за приключениями Коржика, Компота и Карамельки. Из-за этого в интернете даже появились шуточные теории о том, что он — своеобразный «секретный наблюдатель» вселенной «Трех котов».

Конечно, создатели мультфильма никак не подтверждали такие догадки. Скорее всего, крот — это просто забавный фоновый персонаж, которого художники любят добавлять в разные эпизоды. Но именно такие маленькие детали делают «Трех котов» еще интереснее для внимательных зрителей, которые с удовольствием находят новые пасхалки при каждом пересмотре.

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