Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Этот персонаж появляется в десятках серий «Трех котов», но зрители его совсем не помнят: замечают только самые внимательные

Этот персонаж появляется в десятках серий «Трех котов», но зрители его совсем не помнят: замечают только самые внимательные

25 июля 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Три кота»

Своеобразная пасхалка от художников.

В мультсериале «Три кота» хватает персонажей, которых зрители знают по именам. Но есть один герой, которого легко пропустить даже после десятков просмотренных серий. Речь идет о маленьком кроте, который регулярно появляется в кадре и уже успел стать настоящей пасхалкой для самых внимательных поклонников мультфильма.

Кто такой загадочный крот

Крот — один из самых незаметных второстепенных персонажей «Трех котов». Он совсем небольшой, с длинным носом, черными глазами-бусинками и большими светло-голубыми лапами.

По характеру герой очень пугливый. Стоит ему почувствовать опасность или услышать громкий звук, как он мгновенно скрывается под землей. Именно поэтому крот почти никогда не становится полноценным участником событий, хотя регулярно оказывается рядом с главными героями.

В каких сериях его можно увидеть

Кадр из сериала «Три кота»

Несмотря на эпизодическую роль, крот появляется в мультсериале гораздо чаще, чем кажется.

Его можно заметить в сериях «Велосипед», «Детектив», «Цирковое представление», «Археологи» и «Коржик-звезда». Где-то он просто наблюдает за происходящим, а иногда ненадолго становится частью сюжета. Например, в серии «Цирковое представление» Карамелька пытается научить крота выполнять трюки, но испуганный зверек быстро прячется в своей норе.

Почему зрители строят теории

Поклонники мультсериала давно заметили, что крот появляется в самых разных местах, словно постоянно следит за приключениями Коржика, Компота и Карамельки. Из-за этого в интернете даже появились шуточные теории о том, что он — своеобразный «секретный наблюдатель» вселенной «Трех котов».

Конечно, создатели мультфильма никак не подтверждали такие догадки. Скорее всего, крот — это просто забавный фоновый персонаж, которого художники любят добавлять в разные эпизоды. Но именно такие маленькие детали делают «Трех котов» еще интереснее для внимательных зрителей, которые с удовольствием находят новые пасхалки при каждом пересмотре.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов  За 1 минуту отмываю блендер, даже не прикасаясь к лезвиям: самый безопасный способ без порезов Читать дальше 26 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
Попросила ИИ сделать Коржика, Карамельку и Компота детьми: и даже так героев «Трех котов» легко узнать (фото) Попросила ИИ сделать Коржика, Карамельку и Компота детьми: и даже так героев «Трех котов» легко узнать (фото) Читать дальше 24 июля 2026
Хорошая новость для тех, кто ждет каждый выпуск «Трех котов»: готовят не просто продолжение Хорошая новость для тех, кто ждет каждый выпуск «Трех котов»: готовят не просто продолжение Читать дальше 23 июля 2026
Пересмотрела «Машу и Медведя» 100 раз, но все равно не набрала 5/5: проверьте и вы себя в летнем тесте Пересмотрела «Машу и Медведя» 100 раз, но все равно не набрала 5/5: проверьте и вы себя в летнем тесте Читать дальше 26 июля 2026
«Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся «Ты что, застрял»?: спорим, тест на знание советских мультиков с первого раза пройти не удастся Читать дальше 26 июля 2026
«Ван Пис» и «Наруто» придется подвинуться: критики уже с ума сходят по новой аниме-новинке — 89% на RT «Ван Пис» и «Наруто» придется подвинуться: критики уже с ума сходят по новой аниме-новинке — 89% на RT Читать дальше 25 июля 2026
«Мишка, а ты чего молчишь?»: почему главный герой «Маши и Медведя» никогда не говорит «Мишка, а ты чего молчишь?»: почему главный герой «Маши и Медведя» никогда не говорит Читать дальше 24 июля 2026
Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Любимый советский мультик Тарантино обожают на Западе, а у нас про него вспоминают редко: это не «Снежная королева» и не «Ежик в тумане» Читать дальше 24 июля 2026
Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах» Ремейки, сериалы, приквелы: разобрались, как смотреть по порядку культовое аниме «Призрак в доспехах» Читать дальше 22 июля 2026
Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Соскучились по «Твин Пиксу»? Нашла сериал-копию с рейтингом 8,0 — осталось понять, кто убил Нолу, а не Лору Читать дальше 26 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше