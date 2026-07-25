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Киноафиша Статьи «Майкл», конечно, хорош, но эти премьеры тоже покорили весь мир в 2026 году: №4 заработал 652,7 млн долларов, а вы о нем вряд ли слышали

«Майкл», конечно, хорош, но эти премьеры тоже покорили весь мир в 2026 году: №4 заработал 652,7 млн долларов, а вы о нем вряд ли слышали

25 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Пегас 3»

В списке лидеров оказался неожиданный участник.

Каждый год кинопрокат приносит неожиданности. Какие-то фильмы бьют рекорды ещё до премьеры, другие собирают кассу вопреки прогнозам, а третьи проходят почти незамеченными, хотя цифры говорят об обратном.

В 2026 году список самых коммерчески успешных премьер тоже оказался неочевидным. В топ-5 попала лента, о которой большинство российских зрителей даже не слышали.

«Майкл» ($1 млрд)

Биографическая драма о жизни и карьере Майкла Джексона. Фильм охватывает путь артиста с раннего детства, когда он выступал в составе The Jackson 5, до пика сольной карьеры. Особое внимание уделено созданию культового альбома Thriller и масштабным мировым турам.

Помимо творчества, лента затрагивает личные драмы музыканта, его сложные отношения с семьёй, прессой. Режиссёр показывает Джексона не только как икону, но и как человека, который оказался заложником славы.

Кадр из фильма «Майкл»

«Дьявол носит Prada 2» ($688,2 млн)

Продолжение культовой комедийной драмы о мире моды. Энди Сакс, когда-то ассистентка тираничной Миранды Пристли, спустя годы сама становится влиятельным игроком в индустрии. Она сталкивается с теми же вызовами, что когда-то её наставница, а еще с кризисом печатной прессы.

Встреча двух героинь спустя много лет — это столкновение опыта, амбиций и принципов. Фильм поднимает темы карьерного роста, баланса между личной жизнью и работой, а также цены, которую приходится платить за успех.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2»

«Проект "Конец света"» ($683,9 млн)

Земля оказывается на пороге глобального катаклизма. Причина — крошечные инопланетные организмы, названные астрофагами, которые пожирают солнечную энергию. Солнце постепенно угасает, и планета стремительно погружается в холод.

Учёные приходят к пугающему выводу: большинство звёзд в ближайших системах уже поражены. Единственным исключением оказывается далекая Тау Кита, которая пока остаётся чистой.

Чтобы спасти человечество, снаряжают экспедицию «Аве Мария». Её цель — добраться до Тау Кита, выяснить, почему она не затронута, и найти способ остановить распространение астрофагов.

Кадр из фильма «Проект "Конец света"»

«Пегас 3» ($652,7 млн)

Чжан Чи, которого давно знают как «Дикого гонщика», неожиданно получает предложение, от которого невозможно отказаться — возглавить национальную сборную в легендарном ралли «Мучэнь 100». Он собирает команду, где за скорость отвечают Сунь Юцян и Цзи Син, делая ставку на взаимную поддержку и слаженность.

Кажется, что главные испытания ждут их на трассе. Но кто-то изнутри команды плетёт интриги, пытается вывести экипаж из игры и сорвать выступление.

Кадр из фильма «Пегас 3»

«Обсессия» ($442,6 млн)

Беар — тихий, нерешительный парень, который годами работает в музыкальном магазине рядом с девушкой своей мечты. Никки — его коллега, подруга и объект безответной симпатии. Он не решается сказать ей о своих чувствах, хотя каждый день проводит рядом.

Отчаявшись найти смелость, он заходит в лавку эзотерики и покупает безделушку — деревянную палочку. Продавец объясняет: сломаешь — и сбудется любое желание. Беар ломает, загадывает единственное: чтобы Никки полюбила его сильнее всех.

На первый взгляд всё идёт по плану. Никки вдруг начинает проявлять интерес, идёт на сближение, сама инициирует встречи. Но очень быстро её поведение приобретает пугающие очертания: она становится одержимой, теряет чувство меры. Её привязанность оборачивается зависимостью — она лжёт, шантажирует, угрожает.

Кадр из фильма «Обсессия»

Ранее портал «Киноафиша» писал подробнее про хоррор «Обсессия».

Фото: Кадры из фильмов «Майкл» (2026), «Дьявол носит Prada 2» (2026), «Проект "Конец света"» (2026), «Пегас 3» (2026), «Обсессия» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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