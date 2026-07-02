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Киноафиша Статьи Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось

Нашли самый кассовый фильм 2026 года — сняли за 750 тысяч долларов, а получили в 350 раз больше: Marvel такое и не снилось

2 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Обсессия»

Это самый неожиданный успех за последние годы.

Малоизвестный фильм независимого режиссера неожиданно превратился в один из самых прибыльных хорроров последних лет. За пять недель проката «Обсессия» собрала уже 265 миллионов долларов и продолжает бить рекорды.

Скромный бюджет не помешал громкому успеху

Кажется, никто не ожидал, что «Обсессия» станет одним из главных кинособытий года. Производство фильма обошлось всего в 750 тысяч долларов, однако уже по итогам пятого уикенда мировые сборы достигли 265 миллионов.

Таким образом, картина окупила себя более чем в 350 раз. Это один из лучших результатов в истории кино для проекта с таким небольшим бюджетом. Более того, хоррор уже стал самым кассовым фильмом в истории студии Focus Features.

Зрителей зацепила необычная идея

В центре сюжета — молодой человек по имени Беар, который давно и безответно влюблен в девушку по имени Ники. Однажды он находит волшебную палочку, способную исполнить самое заветное желание, и просит лишь об одном — чтобы возлюбленная ответила ему взаимностью.

Но очень скоро становится ясно, что желание исполнилось совсем не так, как он рассчитывал. Ники буквально становится одержима Беаром, а ее любовь постепенно превращается в настоящий кошмар.

Фильм снял блогер, а теперь о нем говорит весь мир

Еще один любопытный факт — режиссером «Обсессии» выступил Карри Баркер, который до этого был известен прежде всего как YouTube-блогер.

Несмотря на небольшое количество сеансов, фильм продолжает уверенно держаться в числе лидеров мирового проката. Сейчас «Обсессия» занимает второе место в американском бокс-офисе, опережая такие громкие премьеры, как «Властелины вселенной» и «Очень страшное кино 6».

Похоже, именно сарафанное радио и необычная история сделали этот хоррор одной из самых обсуждаемых премьер 2026 года.

Фото: Кадр из фильма «Обсессия»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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