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Киноафиша Статьи «Ван Пис» и «Наруто» придется подвинуться: критики уже с ума сходят по новой аниме-новинке — 89% на RT

«Ван Пис» и «Наруто» придется подвинуться: критики уже с ума сходят по новой аниме-новинке — 89% на RT

25 июля 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха»

Отзывы начали появляться еще до официальной премьеры.

Мир аниме никогда не стоит на месте. Ещё недавно главными тайтлами там были «Наруто» и «Ван Пис» — они задавали тон, собирали армии фанатов и держали планку. Но время идёт, и новые проекты постепенно теснят «ветеранов».

На смену легендам пришел свежий мультфильм — и с ходу забрал внимание. Речь об аниме «Аватар: Последний маг воздуха». На Rotten Tomatoes у проекта 89% — отличный показатель для жанра. Сериал уже называют хитом сезона, а зрители отмечают и визуал, и сюжет, и бережное отношение к первоисточнику.

Сюжет мультфильма

Действие разворачивается вокруг повзрослевшего Аанга. Он сталкивается с тревожной новостью: существует древняя сила, способная сохранить наследие его народа. Но она может быть использована и во вред.

Герой собирает старых товарищей, и они отправляются в путь, чтобы отыскать артефакт раньше, чем это сделают те, кому он не предназначен.

Кадр из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха»

Премьера мультфильма

Релиз картины назначен на 25 июля. Лента продолжает события одноимённого культового сериала, и критики с ней уже познакомились. На Rotten Tomatoes у проекта 89% свежести — хороший показатель для столь ожидаемой премьеры.

Критики единодушны: анимация и динамика сцен радуют глаз, а вселенная расширяется без потери узнаваемого духа. Особый интерес вызывает то, как авторы переосмыслили знакомых героев — они раскрываются с неожиданных сторон.

«Перенос вселенной "Легенды об Аанге" на большой экран — это удачный шаг. Анимация выглядит роскошно и явно создана для кинотеатра», «Фильм не отпускает внимание, при этом он тёплый и живой. Он точно понравится тем, кто вырос после завершения оригинального мультсериала», — пишут рецензенты.

Ранее портал «Киноафиша» напоминал, из-за чего умер Лайт в «Тетради смерти».

Фото: Кадры из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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3 комментария
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