Showtimes for Sverhsposobnye in Astana on 23 July 2026 Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park» 2D 12:40 from 2200 ₸ 14:05 from 2000 ₸ Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4 2D 10:25 from 1800 ₸ Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh 2D, KZ 21:30 from 4000 ₸ 2D, RU 10:35 from 2000 ₸ 20:15 from 4000 ₸ Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62 2D, KZ 13:20 from 2400 ₸ 20:40 from 3800 ₸ 2D, RU 10:30 from 2000 ₸ 12:05 from 2400 ₸ 14:40 from 3000 ₸ 19:25 from 3800 ₸ 21:45 from 12000 ₸ Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn 2D, RU 11:20 from 2600 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9 2D, RU 10:50 from 2600 ₸