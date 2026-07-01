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Kinoafisha Films Sverhsposobnye Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Astana today

Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Astana today

Sverhsposobnye
Sverhsposobnye Adventure 2026 / Kazakhstan
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Tomorrow 23 Fri 24 Sat 25 Sun 26
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Showtimes for Sverhsposobnye in Astana on 23 July 2026
Arman 3D g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
2D
12:40 from 2200 ₸ 14:05 from 2000 ₸
Arsenal g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
2D
10:25 from 1800 ₸
Chaplin Khan Shatyr g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
2D, KZ
21:30 from 4000 ₸
2D, RU
10:35 from 2000 ₸ 20:15 from 4000 ₸
Chaplin MEGA Silk Way g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
2D, KZ
13:20 from 2400 ₸ 20:40 from 3800 ₸
2D, RU
10:30 from 2000 ₸ 12:05 from 2400 ₸ 14:40 from 3000 ₸ 19:25 from 3800 ₸ 21:45 from 12000 ₸
Kinopark 6 Keruencity g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
2D, RU
11:20 from 2600 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2D, RU
10:50 from 2600 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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