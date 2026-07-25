Эту комедию с Васильевым все пропустили за бесконечными повторами «Невского»: как если бы «Мальчишник в Вегасе» переснял Тарантино

Антон Васильев — лицо российского остросюжетного телевидения: «Невский», «Хрустальный», серьёзные роли, напряжённые сцены. Для многих зрителей он именно такой как и его герои — жёсткий, собранный, без улыбки.

Но в фильмографии актёра есть проект, который выбивается из этого ряда. Курортная комедия «Грецкий орешек» — про лёгкость, юг, абсурд и безбашенность. Мало кто о ней слышал, а зря. Ведь это примерно как если бы Квентин Тарантино взялся за сценарий «Мальчишника в Вегасе».

Сюжет

Радиоведущий Артур теряет невесту — и причина исключительно в его собственной недальновидности. Чтобы перезагрузиться и собраться с мыслями, он улетает в Турцию. Но планы идут наперекосяк: после нескольких нелепых случайностей герой оказывается в Греции — без связи, без денег и без понимания, что делать дальше.

В новой стране его ждёт хаос: криминальные разборки, рискованные знакомства и встреча с гречанкой, которая оказывается дочерью местного криминального авторитета.

Отзывы

В ленте Антону Васильеву досталась одна из главных ролей — друга центрального персонажа по имени Мишаня Рыбин. Ничего общего с его хладнокровными героями в кадре нет: у актера идеально получился хитрый авантюрист на отдыхе.

Эта курортная комедия тихо прошла еще несколько лет назад, но те зрители, которые на нее наткнулись, оказались удивлены. Из элементарного сюжета получился жаркий энергичный хит, как будто за «Мальчишник в Вегасе» взялся Квентин Тарантино или Гай Ричи.

«В "Криминальном чтиве" все крутилось вокруг кейса, а здесь ту же функцию выполняет банка, за которой охотится мафиози Марко», «Это такая же бесшабашная комедия в стиле Тарантино, только с более земным юмором и без перегруза отсылками», «Настроение поднимается мгновенно, и ещё долго не отпускает», «По сути, это наш вариант "Мальчишника в Вегасе" — те же погони, разборки и бандиты. Но с нашей атмосферой, нашим юмором», — пишут в отзывах.

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