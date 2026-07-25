Создателю «Игры престолов» во «Властелине колец» нравятся только 2 персонажа: и это не Фродо и Арагорн

Кажется, сложно представить более разных авторов, чем Джон Р. Р. Толкин и Джордж Р. Р. Мартин. Один подарил миру светлую историю о борьбе добра со злом, другой прославился жестокими сюжетными поворотами и морально неоднозначными героями. Но сам автор «Игры престолов» не раз признавался, что искренне восхищается «Властелином колец» — и даже назвал своих любимых персонажей.

Мартин выбрал самых неоднозначных героев

Писатель признался, что больше всего его впечатляют Боромир и Саруман. По его словам, именно этих персонажей разрывают внутренние противоречия, а их судьбы намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Мартин отметил, что Боромир обладает всеми качествами великого героя: он храбр, благороден и готов защищать свой народ. Однако искушение Кольцом Всевластия оказывается сильнее, из-за чего герой совершает роковую ошибку. При этом ему удается искупить свою вину, пожертвовав собой ради друзей.

Почему писателю так нравится Саруман

Не меньше Мартина впечатляет история Сарумана, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино». Волшебник долгие годы служил силам добра и должен был стать одним из главных защитников Средиземья. Но постепенно стремление к знаниям и власти привело его к предательству.

Именно такая трагическая трансформация делает Сарумана одним из самых интересных персонажей вселенной Толкина. Даже оказавшись на стороне зла, он продолжал считать, что действует правильно.

Что объединяет «Властелина колец» и «Игру престолов»

Нетрудно заметить, что именно такие герои чаще всего встречаются и в произведениях самого Мартина. Автор «Песни льда и огня» всегда отдавал предпочтение персонажам, которых нельзя назвать ни полностью хорошими, ни абсолютно плохими.

Любопытно и другое совпадение. Боромира в кинотрилогии Питера Джексона сыграл Шон Бин — тот самый актер, которого Мартин с самого начала хотел видеть в роли Неда Старка в «Игре престолов». Оба героя стали символами благородства, но при этом не смогли избежать трагической судьбы.

Несмотря на многолетние споры поклонников двух фэнтезийных вселенных, сам Джордж Р. Р. Мартин неоднократно подчеркивал, что считает себя большим поклонником Толкина. По его словам, он никогда не пытался превзойти «Властелина колец», а лишь хотел показать мир, в котором даже самые важные герои постоянно стоят перед непростым выбором.

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