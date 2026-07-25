Вот кто на самом деле влюбил в себя реального графа Шереметева: в нашумевшей «Истории его служанки» такого не покажут

Современнее исторические сериалы редко обходятся без сравнений с «Бриджертонами». Но новый проект «История его служанки» выделяется не только яркими костюмами и любовными линиями. В центре повествования— князь, который существовал на самом деле. Его жизнь оказалась не менее запутанной, чем экранная драма. Правда, с происходящими в сериале событиями реальная биография аристократа имеет не очень много общего.

Сюжет сериала

Москва, первая половина XIX века. Балы, интриги, титулы — высший свет живёт по своим законам. С войны возвращается граф Николай Шереметьев — молодой, состоятельный, завидный жених, чьё появление вызывает ажиотаж в семьях с незамужними дочерями. У него есть обязательство: по условиям завещания он обязан жениться в течение года — иначе лишится состояния.

Параллельно в доме Авериных дела идут из рук вон плохо. Глава семьи проиграл крупную сумму в карты, и положение становится критическим. Его дочь Анна — умная, не по годам взрослая и с характером — решает обратиться к Шереметьеву напрямую с просьбой о снисхождении.

Граф не прощает долги, но он предлагает иное: год службы Анны в его усадьбе — и долг будет забыт. Так начинается история, в которой финансовая сделка быстро перерастает в любовь.

Прототип главного героя

«История его служанки» не претендует на документальную точность. Однако фамилия главного героя — Шереметьев (в сериале именно так, с мягким знаком) — выбрана не случайно. За ней стоит реальная история, одна из самых известных в русской аристократической среде. Правда, сюжет сериала лишь отчасти пересекается с тем, что произошло на самом деле.

В 1773 году молодой граф Николай Шереметев заметил дочь крепостного кузнеца — девочку с необыкновенным голосом. Он дал ей вольную, новое имя — Прасковья Жемчугова — и окружил лучшими учителями. Она стала звездой его крепостного театра и, повзрослев, превратилась в одну из самых ярких актрис своего времени.

Между ними вспыхнуло чувство — любовь, нарушавшая все сословные границы. Император Павел I запретил брак, но уже при Александре I граф обвенчался с Прасковьей. В 1803 году она родила сына и спустя три недели умерла от туберкулёза.

Отличия с сериалом

От реальной истории в сериале осталась лишь фамилия и общие события.

Анна Аверина — не крепостная, а обедневшая дворянка. Она оказывается в усадьбе не по воле помещика, а по собственному согласию — как часть сделки, заключённой из-за долгов отца.

Сам Шереметьев здесь не безумно влюблённый, а расчётливый аристократ, который сначала действует холодно, а уже потом, через совместные обстоятельства, начинает сближаться с героиней.

Создатели не скрывают: за основу взят подход, похожий на «Бедную Настю». Там тоже реальная эпоха становилась лишь декорацией для самостоятельной мелодрамы. «История его служанки» работает по тому же принципу.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.