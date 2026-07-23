Расписание Дни Сакамото в Астане на 23 июля 2026 Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 10:40 от 2000 ₸ 18:30 от 4000 ₸ 23:10 от 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, RU 11:00 от 2000 ₸ 15:00 от 3000 ₸ 18:05 от 3800 ₸ 22:35 от 3800 ₸ Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын 2D, RU 15:00 от 3000 ₸ 16:00 от 3000 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 11:10 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 14:50 от 2600 ₸