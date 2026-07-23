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Киноафиша Фильмы Дни Сакамото Расписание Дни Сакамото (2026) в Астане на сегодня

Расписание Дни Сакамото (2026) в Астане на сегодня

Дни Сакамото
Дни Сакамото Игровая экранизация манги и аниме о толстеньком семьянине, который вынужден вспомнить о своем криминальном прошлом боевик, комедия, криминал 2026 / Япония
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Сегодня 23 Завтра 24
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Расписание Дни Сакамото в Астане на 23 июля 2026
Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
2D, RU
10:40 от 2000 ₸ 18:30 от 4000 ₸ 23:10 от 3600 ₸
Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
2D, RU
11:00 от 2000 ₸ 15:00 от 3000 ₸ 18:05 от 3800 ₸ 22:35 от 3800 ₸
Kinopark 6 Keruencity г. Астана, ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
2D, RU
15:00 от 3000 ₸ 16:00 от 3000 ₸
Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2D, RU
11:10 от 2600 ₸ 13:50 от 2600 ₸ 14:50 от 2600 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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