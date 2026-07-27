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Историк разгромил этот сериал HBO, который давно стал хитом: за реалистичность поставил 3 из 10

27 июля 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Но эта оценка не значит, что проект плохой.

«Мир Дикого Запада» давно считается одним из самых ярких проектов HBO. Сериал получил высокие оценки за сюжет, актерскую игру и философские темы, но оказалось, что с исторической достоверностью у него все не так хорошо. Историк оценил вестерн всего на 3 балла из 10 — правда, у создателей на это есть вполне логичное объяснение.

Почему сериал получил такую низкую оценку

Историк Майкл Грауэр проанализировал одну из сцен первого сезона, в которой герои участвуют в ограблении армейского обоза времен Дикого Запада.

По его словам, в эпизоде сразу несколько исторических неточностей. Например, для перевозки нитроглицерина используется неподходящая повозка, а столь ценный груз сопровождает слишком маленькая охрана. Кроме того, двое грабителей вряд ли смогли бы провернуть подобную операцию без помощи сообщников.

В результате эксперт поставил сцене всего 3 балла из 10 за соответствие реальной истории.

Но это вовсе не делает сериал хуже

На первый взгляд такая оценка кажется разгромной. Однако сам факт исторических ошибок не означает, что «Мир Дикого Запада» можно считать плохим сериалом.

Все дело в том, что проект никогда не пытался стать реконструкцией настоящего Дикого Запада. Действие разворачивается в футуристическом тематическом парке, который специально создан по образу классических голливудских вестернов, а не реальной американской истории.

Именно поэтому зрители попадают не в исторически точную Америку XIX века, а в ее романтизированную версию, где посетители могут стать шерифами, преступниками или охотниками за головами.

С искусственным интеллектом сериал справился лучше

Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Любопытно, что технологии будущего в «Мире Дикого Запада» специалисты оценили заметно выше.

Исследователь искусственного интеллекта Саша Луччиони отметила, что некоторые идеи сериала оказались удивительно близки к современным разработкам. В частности, положительную оценку получил принцип работы языковых моделей и систем, способных вести естественный диалог с человеком.

При этом некоторые технологии, показанные в сериале, например использование автономных дронов в боевых действиях, эксперт сочла слишком фантастическими. В итоге за реалистичность искусственного интеллекта проект получил 6 баллов из 10.

«Мир Дикого Запада» в очередной раз доказал, что хорошему сериалу вовсе не обязательно быть учебником истории. Его главная задача — рассказать захватывающую историю и заставить зрителя задуматься. И с этим проект HBO справился гораздо лучше, чем с исторической точностью Дикого Запада.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Мир Дикого Запада»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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