Этот российский сериал на «Иви» посмотрели уже 3 000 000 зрителей: только вышел — а уже главный хит лета 2026

Российский сериал «Холод» уверенно ворвался в число главных премьер лета. Всего за несколько дней после выхода дебютный эпизод собрал 3 миллиона просмотров на Иви, а зрители активно обсуждают проект в социальных сетях. Похоже, у платформы появился еще один громкий хит.

О чем сериал «Холод»

В центре сюжета — Женя, которая оказывается в колонии после трагической аварии, унесшей жизни ее мужа и шестилетней дочери. Настоящие виновники остаются на свободе благодаря связям своих влиятельных родителей, а женщину делают крайней.

За решеткой Женя знакомится с заключенной Яной, осужденной за убийство. После того как героиня спасает ей жизнь, Яна помогает новой подруге стать сильнее, организовать побег и начать готовиться к мести тем, кто разрушил ее жизнь.

Именно сочетание криминальной драмы, триллера и истории о возмездии стало одной из причин высокого интереса зрителей.

3 миллиона просмотров — только начало

По данным Иви, первую серию «Холода» уже посмотрели 3 миллиона раз. Для российского онлайн-кинотеатра это один из самых успешных стартов последних месяцев.

Не менее активно сериал обсуждают и в соцсетях. Зрители делятся впечатлениями от первых эпизодов, спорят о поступках героев и строят собственные версии того, как закончится история Жени.

Зрители уже высоко оценили новинку

Интерес к сериалу подтверждают не только просмотры. На «Кинопоиске» проект уже получил рейтинг 7,9 из 10 на основе первых пользовательских оценок.

Если создателям удастся сохранить напряжение и качество истории до финала, у «Холода» есть все шансы закрепиться среди самых обсуждаемых российских сериалов 2026 года.

Мощный старт, высокий зрительский рейтинг и миллионы просмотров показывают, что «Холод» уже стал одной из самых заметных премьер сезона. Теперь остается главный вопрос — сможет ли сериал удержать внимание аудитории до самого финала.

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