Расписание выхода серий сериала «Холод»: когда ждать новые эпизоды главного хита «Иви»

«Холод» с Любовью Аксёновой уже называют одной из самых громких российских премьер этого лета. После выхода первых серий зрители активно обсуждают историю Жени, которая решает любой ценой отомстить людям, разрушившим ее жизнь. Если вы тоже следите за сериалом и не хотите пропустить продолжение, собрали полный график выхода новых эпизодов.

Когда выходят новые серии «Холода»

Премьера криминальной драмы состоялась 16 июля одновременно на Иви, START и Wink. Новые эпизоды выходят раз в неделю — по четвергам, поэтому ждать продолжения приходится семь дней.

На момент публикации зрителям уже доступны первая и вторая серии, а остальные эпизоды будут выходить по следующему расписанию.

График выхода всех серий

1 серия — 16 июля (уже вышла);

2 серия — 23 июля (уже вышла);

3 серия — 30 июля;

4 серия — 6 августа;

5 серия — 13 августа;

6 серия — 20 августа;

7 серия — 27 августа;

8 серия — 3 сентября;

9 серия — 10 сентября;

10 серия (финал сезона) — 17 сентября.

Сколько всего серий будет в первом сезоне

Первый сезон включает 10 эпизодов. Если график не изменится, финальную серию зрители увидят 17 сентября. До этого каждую неделю будет выходить по одному новому эпизоду.

Так что полностью посмотреть «Холод» пока не получится — история только набирает обороты. Если не хотите наткнуться на спойлеры в соцсетях, лучше следить за премьерой каждую неделю вместе с остальными зрителями.

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