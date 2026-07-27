ТОП-3 проекта Okko, которые зрители запоем смотрят на этой неделе: «След Чикатило» только на втором месте

Okko поделился свежим зрительским рейтингом, и первая тройка получилась весьма разнообразной. Пользователи стриминга одновременно выбирают напряженные детективы, психологические драмы и легкие семейные комедии. Рассказываем, какие проекты оказались на вершине топа и почему именно они сейчас привлекают внимание зрителей.

1. «Фейк»

Лидером недели стал сериал «Фейк». Проект уверенно занял первое место, оставив позади всех конкурентов.

История сочетает напряженную драму и актуальные темы, заставляя задуматься о том, насколько легко сегодня манипулировать чужой жизнью с помощью технологий и социальных сетей. Именно поэтому сериал активно обсуждают после просмотра, а многие зрители признаются, что его сложно выключить после первой серии.

2. «След Чикатило»

Вторую строчку занимает «След Чикатило» — один из самых обсуждаемых российских криминальных сериалов последних недель.

В отличие от истории самого Андрея Чикатило, новый проект сосредоточен на преступлениях подражателей и людях, которым пришлось расследовать эти дела. Мрачная атмосфера, напряженный сюжет и желание узнать, чем закончится расследование, помогли сериалу попасть в число самых популярных проектов сервиса.

3. «Не одна дома 3. Выпускной»

Замыкает тройку лидеров семейная комедия «Не одна дома 3. Выпускной».

После двух предыдущих частей зрители с интересом встретили продолжение истории. Новый фильм делает ставку на легкий юмор, динамичные приключения и знакомых героев, поэтому отлично подходит для просмотра всей семьей. Судя по рейтингу Okko, именно такой формат сейчас пользуется большим спросом у аудитории.

Что еще смотрят в Okko

Помимо первой тройки, в десятку самых популярных проектов недели вошли «Малахит», «Суета», «Родительский дом», «Своя в доску», «В потоке трех стихий», «Ип Ман: Битва кланов» и «Коммерсант». Это еще раз показывает, что вкусы зрителей сегодня очень разнообразны: одни выбирают детективы и триллеры, другие — семейное кино, а третьи — исторические драмы и боевики.

Если вы как раз искали, что посмотреть вечером, зрительский рейтинг Okko может стать отличной подсказкой. А судя по тому, что первое место уже несколько дней удерживает «Фейк», именно с него стоит начать знакомство с главными хитами этой недели.

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