Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи ТОП-3 проекта Okko, которые зрители запоем смотрят на этой неделе: «След Чикатило» только на втором месте

ТОП-3 проекта Okko, которые зрители запоем смотрят на этой неделе: «След Чикатило» только на втором месте

27 июля 2026 16:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Фейк»

Внимание аудитории привлекла июльская новинка.

Okko поделился свежим зрительским рейтингом, и первая тройка получилась весьма разнообразной. Пользователи стриминга одновременно выбирают напряженные детективы, психологические драмы и легкие семейные комедии. Рассказываем, какие проекты оказались на вершине топа и почему именно они сейчас привлекают внимание зрителей.

1. «Фейк»

Лидером недели стал сериал «Фейк». Проект уверенно занял первое место, оставив позади всех конкурентов.

История сочетает напряженную драму и актуальные темы, заставляя задуматься о том, насколько легко сегодня манипулировать чужой жизнью с помощью технологий и социальных сетей. Именно поэтому сериал активно обсуждают после просмотра, а многие зрители признаются, что его сложно выключить после первой серии.

2. «След Чикатило»

Кадр из сериала «След Чикатило»

Вторую строчку занимает «След Чикатило» — один из самых обсуждаемых российских криминальных сериалов последних недель.

В отличие от истории самого Андрея Чикатило, новый проект сосредоточен на преступлениях подражателей и людях, которым пришлось расследовать эти дела. Мрачная атмосфера, напряженный сюжет и желание узнать, чем закончится расследование, помогли сериалу попасть в число самых популярных проектов сервиса.

3. «Не одна дома 3. Выпускной»

Замыкает тройку лидеров семейная комедия «Не одна дома 3. Выпускной».

После двух предыдущих частей зрители с интересом встретили продолжение истории. Новый фильм делает ставку на легкий юмор, динамичные приключения и знакомых героев, поэтому отлично подходит для просмотра всей семьей. Судя по рейтингу Okko, именно такой формат сейчас пользуется большим спросом у аудитории.

Что еще смотрят в Okko

Помимо первой тройки, в десятку самых популярных проектов недели вошли «Малахит», «Суета», «Родительский дом», «Своя в доску», «В потоке трех стихий», «Ип Ман: Битва кланов» и «Коммерсант». Это еще раз показывает, что вкусы зрителей сегодня очень разнообразны: одни выбирают детективы и триллеры, другие — семейное кино, а третьи — исторические драмы и боевики.

Если вы как раз искали, что посмотреть вечером, зрительский рейтинг Okko может стать отличной подсказкой. А судя по тому, что первое место уже несколько дней удерживает «Фейк», именно с него стоит начать знакомство с главными хитами этой недели.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из сериала «Фейк»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хрустящие огурчики «по-фински» без стерилизации: все делаю в одной кастрюле, а банки храню прям в шкафу Хрустящие огурчики «по-фински» без стерилизации: все делаю в одной кастрюле, а банки храню прям в шкафу Читать дальше 27 июля 2026
3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов 3 самых жёстких сериала от Okko: рейтинг 18+ — держите детей подальше от экранов Читать дальше 26 июля 2026
Если устали ждать новые серии «Истории его служанки», вот еще 3 сериала с похожим вайбом: не только «Бриджертоны» Если устали ждать новые серии «Истории его служанки», вот еще 3 сериала с похожим вайбом: не только «Бриджертоны» Читать дальше 28 июля 2026
«Наш фильм к роману ближе»: чем новый сериал «Война и мир» будет лучше фильма Бондарчука «Наш фильм к роману ближе»: чем новый сериал «Война и мир» будет лучше фильма Бондарчука Читать дальше 27 июля 2026
Этот российский сериал на «Иви» посмотрели уже 3 000 000 зрителей: только вышел — а уже главный хит лета 2026 Этот российский сериал на «Иви» посмотрели уже 3 000 000 зрителей: только вышел — а уже главный хит лета 2026 Читать дальше 27 июля 2026
Фанаты Фомы из «Невского» приготовились: НТВ показал первый отрывок из сериала «Число зверя» с Паламарчуком Фанаты Фомы из «Невского» приготовились: НТВ показал первый отрывок из сериала «Число зверя» с Паламарчуком Читать дальше 27 июля 2026
Расписание выхода серий сериала «Холод»: когда ждать новые эпизоды главного хита «Иви» Расписание выхода серий сериала «Холод»: когда ждать новые эпизоды главного хита «Иви» Читать дальше 27 июля 2026
НТВ готовит мощную премьеру с Жарковым из «Первого отдела»: в августе будут смотреть все НТВ готовит мощную премьеру с Жарковым из «Первого отдела»: в августе будут смотреть все Читать дальше 27 июля 2026
Спросила у ИИ, что могут показать в 8 сезоне «Невского» — и некоторые версии звучат очень правдоподобно Спросила у ИИ, что могут показать в 8 сезоне «Невского» — и некоторые версии звучат очень правдоподобно Читать дальше 27 июля 2026
Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно Спросила у ИИ, какая экранизация «Мастера и Маргариты» — лучшая: сериал Бортко или Локшина? Тут не все так однозначно Читать дальше 26 июля 2026
Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези  Спустя 12 лет у «Тайного города» появится новая экранизация: Гуськов, Добронравов, Колокольников — это не все причины ждать фэнтези Читать дальше 26 июля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше